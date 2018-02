Sandra Heredia desmintió que Jorge Triaca le hubiera pedido disculpas por los insultos: “Tengo miedo de lo que me pueda pasar”

La ex casera del ministro de Trabajo expresó sus temores por las consecuencias que le podrían acarrear sus revelaciones. Además, confirmó que Triaca ubicó en el SOMU al hijo de su jardinero y a su cuñado.

La ex casera de la familia Triaca, Sandra Heredia, salió a desmentir que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le haya perdido perdón luego de los insultos que le dedicó, antes de despedirla y luego de años de tenerla contratada en forma irregular. Luego de la denuncia de Heredia de que Triaca le consiguió el ingreso como delegada interventora al SOMU, Heredia dijo que está asustada: “Tengo miedo de lo que me pueda llegar a pasar a raíz de esto, tengo cuidado cuando salgo a la calle”.

Heredia habló de lo ocurrido luego de que el Gobierno nacional buscara dar por cerrado el tema con el decreto que dispuso que los ministros no pueden tener familiares contratados (nótese que esto no hubiera evitado la contratación de una casera). La ex empleada doméstica de la familia Triaca sostuvo que las disculpas que hizo públicamente el funcionario PRO nunca se las dio en persona: “Nunca me pidieron perdón personalmente ni hacia mí persona por los daños que me ocasionaron”, dijo Heredia, quien les inició juicio a los Triaca por 3,7 millones de pesos.

“Yo no quería hacer nada, pero me dolió que me hayan tratado de chorra y me hayan roto la puerta de mi casa como si fuese pepita la pistolera”, señaló sobre las razones que expuso el hermano de Triaca para el despido de Heredia. El monto que pide ella en el juicio es el de todos los sueldos hasta su jubilación, dado que considera que con la forma en la que la expusieron públicamente ya no podrá conseguir trabajo. También recordó que Carlos Triaca “dijo que tenía problemas mentales en un programa de televisión”. “Voy a cumplir 46 años y me va a costar un montón conseguir trabajo siendo él ministro de Trabajo y más si dicen que tengo problemas mentales. Estoy con bronconeumonía”, dijo.

“Siempre laburé y fui re fiel a ellos. Yo no me porté mal como para que me hagan una cosa así. Le pido al ministro que reconozcan el daño que me hicieron”, insistió Heredia. A las irregularidades que viene contando, la ex casera le sumó otra: cuestionó que sus empleadores deben “diez meses de aportes previsionales del último año como empleada en blanco”. “Lamentablemente para esta gente que tiene mucha plata, vos sos una mina que tenés que laburar y te tienen que negrear y es así”, dijo. “Triaca debería renunciar como ministro de Trabajo”, opinó.

La ex casera reiteró que, además de ella, Triaca ubicó en el SOMU a José Romano, hijo del jardinero de la familia Triaca, y a Sergio Borsalino, cuñado del ministro. No son las únicas irregularidades que se van conociendo de la intervención del SOMU. Como publicó PáginaI12, ya se conoce un listado de contratados vinculados al PRO. Según el concejal de Avellaneda Daniel García la lista llegaría a 172 personas.

Según este concejal, que abandonó el macrismo, figuran en el SOMU la vicepresidenta de Jóvenes PRO, Sheila Adano, el vocal de la Juventud PRO Julián Nogueiras, la secretaria de Jóvenes PRO Camila González, el integrante de la Fundación Pensar Fernando Rodeles, además de Sebastián Villalobos, que milita con Gladys González en Avellaneda.

En tanto, el portal El Disenso dio detalles sobre otro grupo de militantes del PRO contratados en el SOMU: Luis Rech, concejal del bloque de la UCR en Mar del Plata; Gustavo Pretzsch, vicepresidente del PRO de Alberdi; Jorge Carlos Alonso, interventor en la Fundación Azul, que llegó de la mano de Triaca; Luis Abdeneve, ex jugador de Boca; Cristian Eben Austin, responsable económico del PRO en Chubut; Alfredo Bertonasco, también llevado por Triaca; Diego Macias, delegado de Gladys González en SOMU Corrientes; Adrián Soria, secretario del bloque de Diputados de Santa Fe; Walter Benítez, vocal de la lista que compitió en el SOMU con la bendición de Triaca y que fue derrotado por el moyanismo; Gonzalo Mansilla, candidato a Parlamentario del Mercosur; Gabriel Giovio, hombre de confianza de González en Acumar y Cristina Gadea, delegada ante el SOMU de Corrientes.

Los abogados del detenido ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez, presentaron una denuncia por la ex casera y el resto de las contrataciones ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. No obstante, el magistrado señaló en declaraciones radiales que no tiene intención de investigar esos hechos y que deben ser sorteados para que los investigue otro juez. “Es un tema que los abogados de Suárez denunciaron en el Tribunal. No es el tema que yo investigo. Debería ir a sorteo”, dijo. Es una cuestión de decoro: Canicoba Corral también designó familiares en la intervención del SOMU. Sergio Ramiro Tejada, su cuñado, por caso. “Pasa en todos los órdenes de la vida. Los hijos de actores suelen ser actores, los hijos de periodistas suelen ser periodistas, los hijos de funcionarios suelen ser funcionarios”, justificó el juez. Por ahora, nadie investiga.

