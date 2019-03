RICARDO ALFONSÍN, CONTRA LA CONDUCCIÓN DE LA UCR: “VAN A TENER QUE RENDIR CUENTAS”

El exdiputado marcó serias diferencias con los que “dicen todo que sí al PRO”. La responsabilidad de José Corral. ¿Qué hubiera hecho Raúl? “Como nosotros, no se hubiera callado la boca”.

El exdiputado Ricardo Alfonsín salió con los tapones de punta contra el sector más oficialista de la Unión Cívica Radical (UCR). En ese contexto, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín criticó a la conducción partidaria por “callarse la boca” frente a las decisiones de la política económica que tomó el PRO dentro de Cambiemos.

“Cuando cuestioné alguna decisión del PRO, cuestioné a mi partido por callarse la boca. Porque lo que yo sostenía era que callarse la boca era abalar decisiones que nosotros considerábamos equivocadas hasta 2015″, señaló en diálogo con el programa De lejos no lo ves, de Radio con Vos.

En ese sentido, Alfonsín destacó que ” la conducción partidaria tendrá que explicar por qué razón actuó de es manera. “Yo no creo que por que creyeran que era lo mejor para el país, le faltó coraje, sobre todo los dos primero años”, afirmó.

Consultado sobre que hubiera hecho Raúl Alfonsín durante los cuatro años de Cambiemos, aseguró: “Yo creo que hubiera hecho lo que hacemos nosotros, no se hubiera callado la boca, frente a decisiones equivocas, no solo porque eso no ayuda al país, sino porque tampoco ayudaba al PRO”.

Y añadió: “El partido se preocupó más por defender los cargos que defender las ideas. Hay muchísimos radicales que están muy molesto con otros radicales que van a tener que rendir cuentas”.

Para el exdiputado, quienes allanan el camino para “volver al pasado” son los dirigentes que no cuestionan las decisiones, “los que plantean que hay que decirle a todos que sí”.

En tanto, sobre la convención nacional del radicalismo que debería realizarse antes del cierre de las alianzas, apuró: “Tenemos que definir si o si la estrategia electoral de acá al 2019, hay que decidirlo antes de junio”. (ámbito.com)

