POR LOS SOBRESUELDOS: CONDENA CONFIRMADA PARA MENEM Y CAVALLO

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y medio para el ex presidente Carlos Menem y de tres años y medio para su ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos a funcionarios durante la segunda presidencia del riojano. Sin embargo, aún no serán detenidos ya que ambos tienen la posibilidad de apelar el caso a través de un recurso a la Corte Suprema.

Las penas de prisión por “peculado” dictadas en 2015 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 fueron confirmadas hoy por las camaristas Ana María Figueroa y Angela Ledesma en un fallo en el que, además, quedó absuelto el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, quien había sido condenado a tres y tres meses.

De esta manera, Menem no solo resultó ser “autor penalmente responsable” de ese delito sino que también recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta medida sobre el actual senador nacional también quedó en suspenso hasta que haya una sentencia definitiva y que se pida y concrete su desafuero.

Por su parte, Cavallo fue considerado culpable por ser “partícipe necesario del delito de peculado”, tras comprobarse la existencia de un sistema clandestino de pagos de sobresueldos en efectivo a través de fondos obtenidos de fondos reservados.

En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) condenó a Menem y absolvió a la ex polifuncionaria fallecida María Julia Alsogaray. La investigación se inició por los propios dichos de la exfuncionaria Alsogaray en la causa que afrontó por enriquecimiento ilícito en 2004 y en la que explicó que ella y otros exfuncionarios cobraban sobresueldos. (pagina12)

