MOYANO LE RESPONDIÓ A MACRI: «ES UN DESCEREBRADO, UN INCAPAZ»

«La única bandera a la que ha jurado es a la del FMI», dijo. El Presidente había apuntado contra «la patota del transporte».

Hugo Moyano, le respondió a Mauricio Macri que en el acto por el Día de la Bandera en Rosario había apuntado contra «la patota del transporte» y mencionó con nombre y apellido a los líderes de Camioneros.

«Es un descerebrado, un incapaz. Nadie puede imaginar, escuchándolo, que este hombre tiene la responsabilidad del destino de un país», señaló el sindicalista.

Como contó LPO en un acto breve en Rosario Macri criticó a Moyano. A pesar de que se trataba de un acto con niños de la escuela primaria el Presidente hizo foco en los «privilegios acumulados de forma ilegal y en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano».

Acompañado por Patricia Bullrich y ante la mirada de la socialista Mónica Fein, el mandatario le explicó a los niños que «la incidencia del transporte en el limón es el 24%. En bebidas y gaseosas el 44%. ¿Es mucho, poco? ¡Es muchísimo!. Es el doble de lo que cuesta, incide en el doble en Brasil y Chile».

Atrás quedaron los tiempos en los que el líder de Camioneros hizo campaña junto a Macri para las elecciones de 2015. «Es de una brutalidad tal que uno ya no se sorprende de los disparates que dice. Yo estoy seguro que la única bandera a la que ha jurado este hombre es a la del Fondo Monetario Internacional», chicaneó Moyano.

«Él es el que actúa de forma patotera con la Justicia, a veces me cuesta hablar de estos temas porque no tiene ni consciencia», respondió además el ex líder de la CGT. El destituido juez Luis Carzogio había acusado al gobierno de intervenir en una causa en la que un fiscal había pedido la detención del camionero.

«Habrá que esperar a que cumpla el mandato y que los argentinos digan basta con esto porque no da para más. Que los trabajadores argentinos se queden tranquilos que nosotros por más que nos amenazan, nos lleven en cana o nos maten jamás firmaremos algo en contra de los trabajadores», recordó Moyano, que impulsó cinco paros generales contra el Gobierno. (LPO)

