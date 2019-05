MASSA: “ARGENTINA NECESITA POLÍTICAS DE ESTADO, NO MARKETING ELECTORAL”

El precandidato presidencial difundió un comunicado en el que crítica el programa de diez puntos propuesto por el Gobierno a la oposición. Reunión en Tigre con el expremier español Felipe González.

El precandidato a presidente y líder de Alternativa Federal, Sergio Massa, se refirió a los diez puntos de consenso propuestos por el oficialismo a la oposición para llevar tranquilidad en el plano nacional y afirmó que “no fracasamos los argentinos” sino que “fracasaron Macri, su gobierno y sus políticas”. “Los acuerdos no se hacen por Whatsapp”, lanzó

A través de un comunicado, el exjefe de Gabinete dijo que “Argentina necesita políticas de estado y no marketing electoral”. El tigrense, que este domingo recibió en su casa al expresidente de España, Felipe González, afirmó: “El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp”.

“El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición”, consideró Massa en un extenso texto publicado en su cuenta oficial de Facebook.

En tanto, a través de Twitter publicó una serie de mensajes en los que recuerda “los 10 compromisos por la Argentina” que él dio a conocer el pasado 2 de abril durante lo que se consideró su acto de lanzamiento de campaña en La Rural.

Siguiendo la serie de posteos se puede leer en detalle cada uno de esos 10 puntos: “Si quieren saber más, aquí están los videos con información ampliada”, invitó Massa a sus seguidores en las redes sociales.

Antes de afirmar que el del presidente Mauricio Macri “es un Gobierno terco” porque repite que “no hay otro camino”, buscando diferenciarse de esta postura, dijo: “Hay otra manera de hacer las cosas, hay otras soluciones, hay alternativa”.

Massa reconoció que el Presidente lo llamó por teléfono ayer para hablar sobre el “compromiso con la oposición” y en ese sentido sostuvo que “lo natural y esperable sería que esta cuestión sea liderada “por el Presidente en persona, sin delegaciones ni filtraciones u operaciones políticas con intereses electorales”. (ámbito.com)

