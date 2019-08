MACRI DA MARCHA ATRÁS CON EL CONGELAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES «POR RESOLUCIÓN»

Once horas después del anuncio, el Gobierno decidió que no habrá un «barril criollo» a $45 hasta reunirse con las petroleras.

El Gobierno dio marcha atrás con el congelamiento de combustibles tan solo once horas después de que el mismo Mauricio Macri lo anunciara.

La confirmación de que no habrá mañana en el Boletín Oficial una resolución congelando los precios a $45 llegó luego de que el senador y sindicalista petrolero Guillermo Pereyra y el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, advirtieran que no iban a aceptar la medida porque jaqueaba el desarrollo de Vaca Muerta. Y también las petroleras, que no fueron consultadas previamente al anuncio.

Según pudo saber LPO de fuentes al tanto de la decisión, la Secretaría de Energía convocó a las empresas petroleras con Gustavo Lopetegui mañana para llegar a un acuerdo sectorial. «Hasta mañana no definirán una medida. Lopetegui les van a pedir que no aumenten, pero no estarán obligadas», aseguraron.

Desde la Jefatura de Gabinete, en tanto, desmienten que se trata de otra «marcha y contramarcha» y aseguran que se aplicará el congelamiento, pero que será por un «gesto patriótico» de las petroleras y no por una resolución del Poder Ejecutivo. Y así lo aclararon fuentes oficiales más tarde.

«La Secretaría de Gobierno de Energía informa que el congelamiento de precios de las naftas que anunció hoy el presidente de la Nación se realizará en acuerdo con las empresas», sostuvieron.

El congelamiento por 3 meses hizo que rápidamente las compañías hidrocarburíferas -que se desayunaron de la imposición del nuevo «barril criollo» o «barril Macri» con el dólar a $45 por televisión- empezaran a revisar recortes de inversiones. En buena medida porque no esperan que el dólar se estabilice a menos de $70 y a esos precios las perforaciones pasan a ser técnicamente inviables por la estructura de costos.

Las petroleras furiosas advierten que las nuevas medidas ponen en riesgo a Vaca Muerta

De una de las más importantes empresas petroleras explicaron a LPO que: «Técnicamente no cierran los costos» con el dólar a $70 a noviembre y los precios a un costo ficticio de $45.»Es muy difícil explicárselo a los socios», aseguraron.

En el marco del desarrollo de la séptima Mesa de Vaca Muerta, el senador y sindicalista explicó que con las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, «se está interviniendo directamente sobre la actividad del no convencional, fijando un precio del barril de petróleo y un dólar a 45 pesos cuando el dólar real superó ampliamente los 60 pesos».

«Neuquén no va a permitir que avance con medidas que generen conflicto y desocupación, paralizando la producción», agregó.

«Estamos muy tristes porque lo que se ha anunciado no es más que un tiro de gracia, que provocará que la actividad que desarrollamos en Vaca Muerta desaparezca. La provincia no va a permitir una intervención a la actividad hidrocarburífera», advirtió esta tarde.

El abastecimiento de combustibles también se vio jaqueado por los anuncios de hoy. Ayer se esperaba en el sector saber si hoy se iba a confirmar el aumento del 5% de las naftas. Y ya esta mañana, Ángel Miguel Benítez, secretario de la gremial de estaciones de servicios explicó a LPO que «Hasta hoy a la mañana las refinerías no estaban distribuyendo combustible para ver qué pasaba con el precio. Lo que estaba suspendido totalmente era la venta al por mayor de combustible y lubricantes».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...