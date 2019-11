MACRI A CORNEJO: «ESTOY ACÁ Y NO ME VOY A NINGÚN LADO»

El presidente saliente salió a marchar la cancha frente al gabinete luego de que el titular de la UCR cuestionara su liderazgo. El papel de los trolls.

Mauricio Macri salió a marcarle la cancha a Alfredo Cornejo, luego de que el titular de la UCR cuestionara su liderazgo desde la oposición una vez que entregue el mando a Alberto Fernández.

El presidente saliente encabezó una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner y basó buena parte de su discurso de escasos minutos para anunciar que quiere liderar la oposición.

Fue una clara respuesta a Cornejo, que este domingo había dicho en una entrevista con Clarín que no creía «que pueda haber un liderazgo único en la oposición». «Va a haber liderazgos compartidos de una mesa más horizontal, donde figuras como Horacio Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal a pesar de la derrota, son necesarias en esta construcción y el radicalismo alrededor de sus autoridades institucionales», señaló el gobernador de Mendoza.

«No puede ser una conducción unificada en una persona, porque una sola figura no representa la coalición en su conjunto, pero en un partido casi empresarial y vertical como el PRO. Deberán corregir eso», disparó el radical.

El presidente recogió el guante y dijo que su «compromiso no termina con el fin de una gestión». «Como les pasará a muchos de ustedes, ahora no puedo despegarme del compromiso público, ese compromiso pasó a ser una vocación, y ahora es parte de nosotros», indicó Macri.

«Desde el lugar donde me toque, voy a seguir trabajando para lograr el país que nos merecemos y que hoy vemos más cerca que nunca», dijo el presidente saliente.

«Para los que me preguntan si me voy a retirar de la política, les digo: estoy acá y no me voy a ningún lado. Quiero seguir trabajando por el país junto a este gran grupo de dirigentes y funcionarios que se formó y creció en estos años: hay gato para rato», advirtió Macri para que no quedaran dudas. La alusión a la UCR fue evidente: en un momento Macri dijo que «si estuvieran acá los gobernadores radicales» dirían lo mismo que él.

En simultáneo, el Gobierno lanzó una campaña en las redes sociales con el hashtag #ElLiderEsMacri, con el mismo sentido de marcar la cancha dentro de Cambiemos.

Los twitteros se la tomaron especialmente con Cornejo, contra Martín Lousteau e incluso hubo mensajes que apuntaron a Larreta.

«Ojo muchachos no se les ocurra volver a equivocarse. #ElLiderEsMacri No vaya a ser cosa que tengamos que salir un millón a la calle para refrescarles la memoria. Acá hay que llegar JUNTOS. No hay lugar para egos ni apetencias personales», escribió en su cuenta Lucho Argento.

Otra de las líneas de pensamiento de los internautas estuvo dedicada a señalar a Macri como único dueño de los más de 10 millones de votos que Juntos por el Cambio obtuvo el pasado domingo.

«¡Muchos se quieren subir al liderazgo del 41% y no los dejaremos! Ese 41 decide q el único lider es Macri y no aceptamos otro! ¡Qué vengan q les presentaremos batalla!», comentó Anto.

Los mensajes también hicieron referencia a las marchas del Sí se puede que Macri encabezó en las semanas previas a las elecciones. «Oigan @GugaLousteau, @DifusionCornejo y todos los que se quieran subir: El que junta gente en la calle y se ganó el 41% de los votos es MACRI, ustedes están pintados, con ustedes no vamos. A ver si les queda claro.#ElLiderEsMacri Vamos, gente, que se enteren», tuiteó La Macrista y cosechó más de 2400 me gusta.

«¡Exacto! Tipo que privilegie sus intereses personales por sobre los de la coalición, tipo que se queda afuera. ¡Estamos hartos de politiquería barata! Si tienen hambre de poder, que la satisfagan afuera. Estamos MUY cansados de mugre y bajeza política. MUY cansados. ¿Quedó claro?, se preguntó Hermera.

