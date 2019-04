El dirigente rural Eduardo Buzzi aseguró que “no se van a liquidar 30 mil millones de dólares” que espera el Gobierno. Pronosticó que será menos de un tercio de eso por la “incertidumbre” en la economía.

El dirigente rural Eduardo Buzzi se refirió a la liquidación de la cosecha de los productores agropecuario y aseguró que será “lo menos posible” y muy lejos de las expectativas del Gobierno.

“El campo va a liquidar lo menos posible, solo para los compromisos de la cosecha que se tienen. Pero no se van a liquidar 30 mil millones de dólares, se van a atesorar granos en defensa propia en un modelo de mucha inestabilidad”, afirmó el ex presidente de la Federación Agraria.

“El productor no va a comprar maquinaria, pedir crédito, no va a invertir, salir a meterse en la construcción, lo que es dinamizador de la economía, por ausencia de expectativas, por la incertidumbre. Atesora grano en defensa propia, creo que se van a liquidar menos de 10 mil millones de dólares. Pero no por especulación sino por incertidumbre insisto, el campo se va a reservar”, añadió Buzzi en diálogo con radio Cooperativa.

Consultado por las declaraciones del ministro de Hacienda, quien dijo que “lo peor ya pasó”, señaló: “Leí a Dujovne, el problema es que nadie le cree. Nosotros no le creemos a este Gobierno, ni siquiera los empresarios amigos le creen. Hicieron todo mal”.

A su vez, opinó que “Macri debería haberse retirado de la candidatura activa y sacarnos de esta grieta porque esta situación de enfrentamiento y de incertidumbre la genera la política. No se sabe que va a pasar dentro de 6 meses”, y estableció que “la comunidad rural no está conforme con este Gobierno, hay que ver quien se presenta. Si aparece una alternativa superadora, el campo lo va a votar porque hay mucha gente que está hinchada las pelotas con lo que pasa”.

Y en ese sentido se mostró esperanzado con la posible candidatura de Roberto Lavagna. “Lavagna, con Lifschitz, con el PJ histórico, sería una buena variante para la Argentina. Yo viví el proceso de 2002 cuando la economía argentina creció, y había crisis. También es cierto que hubo conducción política fuerte”, indicó. (LPO)

Me gusta: Me gusta Cargando...