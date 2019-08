LAVAGNA Y ESPERT PIDEN SUSPENDER LA CAMPAÑA POR LA CRISIS ECONÓMICA

Ambos exigieron que se cancelen las acciones electoralistas. El ex ministro pidió renegociar con el FMI.

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, anunció que cancelaba su campaña proselitista hasta que el país «recupere la estabilidad» y pidió a los candidatos de las otras fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 27 de octubre que imiten su gesto.

En un mensaje que grabó en su oficina del centro porteño, que transmitió por su canal de Youtube, instó a todos los candidatos presidenciales a «cancelar las acciones electoralistas por varias semanas hasta que recuperemos la serenidad y la estabilidad que necesitamos».

Lavagna, quien obtuvo más de dos millones de votos y se ubicó tercero en las PASO del domingo, con el 8,22 por ciento, consideró que «la República atraviesa en estos días una de sus cíclicas crisis socioeconómicas y financieras, cuya magnitud y profundidad todavía es impredecible» y pidió además que el Gobierno implemente un programa de emergencia alimentaria y sanitaria.

Asimismo, exhortó al gobierno a que «plantee de inmediato ante el FMI la necesidad de renegociar el crédito stand by vigente, cuyos condicionantes y perfil de vencimientos son imposibles de cumplir sin imponerle a los argentinos muchos años más de ajuste y sufrimientos».

Por su parte, el candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, pidió al gobierno nacional que tenga «un gesto de grandeza» y «deje de pensar en la elección» general del 27 de octubre, de modo que pueda «plantear las cosas que van a tener que hacerse en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador».

A su vez, criticó las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri este lunes para afrontar la crisis económica producto de la fuerte devaluación, ya que «sólo atacan las consecuencias de la mala política económica, y no las causas».

«Lo que se requiere a gritos es que el gobierno deje de pensar en la elección y que haga las cosas que hay que hacer», dijo Espert en una entrevista con radio Mitre.

«El gobierno debería asumir que tiene prácticamente perdida la elección y tener un gesto de enorme grandeza para empezar a plantear las cosas que van a tener que hacerse en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador», afirmó el economista liberal.

Al respecto dijo que debería llamarse a «tres reformar económicas centrales», que incluyan acuerdos de libre comercio, una reestructuración del gastos del Estado y terminar con las leyes laborales actuales.

«Las medidas del Presidente sólo atacan las consecuencias de la mala política económica, que trajeron una crisis muy fuerte el año pasado, y no las causas», criticó el economista liberal, al tiempo que se lamentó de que «ahora ya no hay más margen para no cumplir con el acuerdo con el fondo». (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...