LAVAGNA RECHAZÓ LA OFERTA DE LOUSTEAU PARA INTEGRARSE A CAMBIEMOS

Roberto Lavagna rechazó el ofrecimiento de Martín Lousteau para conformar un frente “antigrieta” para las elecciones presidenciales. “Es una propuesta que no sirve para nada porque Cambiemos es parte de la grieta y Cristina es la otra parte de la grieta”, rechazó el ex ministro de Economía.

A través de una carta Lousteau invitó a varios espacios para confluir en Cambiemos para competir en las elecciones de octubre y aseguró que “no es tiempo de especular”. Además del radicalismo, el ex embajador argentino en Washington se refirió al socialismo de Santa Fe, a muchos gobernadores peronistas o de partidos provinciales y también a Lavagna.

Entre otras cosas, el ex embajador argentino en Washington reclamó que la UCR, partido que fue aliado de Lavagna en 2007, se transforme “en el puente entre espacios que hoy parecen distantes pero que tienen la responsabilidad de construir lo que hace falta”.

El ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner reconoció la “buena intención” de Lousteau, pero no adhirió a sus planteos. Fue tajante frente a la posibilidad de confluir en un acuerdo con Cambiemos. “Por eso, la propuesta (de Lousteau) no sirve para nada porque Cambiemos es parte de la grieta y Cristina o el Frente para la Victoria es la otra. Acá hay que construir un puente, ubicarse en un centro progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena

Mucho se especuló con un acuerdo entre la UCR y Lavagna en el peor momento de la relación del radicalismo con el gobierno. Los economistas se reunieron y trascendió que Lousteau no había aceptado acompañarlo como vice. Fue más seductora la opción de formar parte del espacio como candidato a jefe de Gobierno pero todo quedó en la nada.

“Partimos que si no hay un Gobierno de unión nacional, con una base amplia, del orden del 55% o 60% va a ser muy difícil enfrentar las cosas heredadas del gobierno anterior y del anterior”, aseguró Lavagna.

