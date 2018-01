La propuesta del Gobierno para las paritarias: Con techo y sin gatillo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que no debería incluirse en los acuerdos salariales la cláusula para reabrir la negociación si el porcentaje de la inflación supera el del aumento de sueldo. A pesar del incumplimiento de las metas oficiales en los últimos dos años, dijo que la cláusula gatillo no se justifica porque “hay una pauta inflacionaria revisada”. El Gobierno ya había adelantado que pretende un techo del 15 por ciento para las paritarias.

Al techo del 15 por ciento que el Gobierno pretende ponerle a las paritarias, ahora se suma un intento de borrar la cláusula gatillo que contiene el efecto de la inflación en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Así lo expresó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien sostuvo que no es necesario que ese ítem sea incluido en las negociaciones de este año porque, según dijo, “hay una pauta inflacionaria revisada”.

La cláusula gatillo es un compromiso incluido en un acuerdo paritario mediante el cual las empresas o el Estado se obligan a reabrir la negociación con los gremios en caso de que el porcentaje de la inflación supere el porcentaje del incremento salarial acordado inicialmente.

Esta herramienta, cuyo objetivo es que la inflación y la consecuente suba de precios no deterioren aún más el poder adquisitivo, es incluida cuando hay sospechas de que la pauta inflacionaria no será cumplida. En 2015, el Gobierno había previsto una inflación del 25 por ciento y el año terminó en 40,2, mientras que en 2017 la pauta fue del 17 y el año cerró en casi 25. Los dos años estuvieron lejos de las previsiones oficiales.

Para este año la pauta es del 15 por ciento y algunos analistas estiman que cerrará al menos en 20. Sin embargo, para Frigerio “el país tiene hoy una pauta inflacionaria revisada”. Es decir que estima que no fallará como en los años anteriores. Sobre la base de esta hipótesis, consideró entonces que la cláusula gatillo “es un buen instrumento del que no hay que enamorarse” y que, por lo tanto, no será necesaria para 2018.

A pesar de este intento de condicionar las paritarias, que se suma al mensaje de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lanzó cuando dijo que el techo de las negociaciones debiera ser del 15 por ciento, Frigerio aseguró: “Creemos en las paritarias libres”. “Pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto”, aclaró de inmediato.

Por otra parte, sostuvo que la inflación “no se podrá derrotar si no se baja el déficit fiscal”. “Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría”, concluyó. (pagina12)

