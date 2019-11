LA METÁFORA DE LA GESTIÓN DE MACRI: QUEDARON VACÍAS HASTA LAS HELADERAS DEL COMEDOR DE LA ROSADA

A un mes de dejar el gobierno, el Presidente ya no puede garantizar ni el funcionamiento del comedor, cuyo desabastecimiento es cada vez mayor.

La sensación que domina los pasillos de la Casa Rosada es una sola: la de fin de fiesta. Y el fin de fiesta está llegando con tanta fuerza que hasta el comedor de la Casa Rosada se quedó sin insumos para seguir brindando el servicio que ofrecía a los funcionarios que todos los días trabajan ahí.

Así lo dejó en evidencia este martes la periodista acreditada en Casa Rosada Liliana Franco a través de su cuenta en Twitter.

«Apuesto a que los fanáticos macristas me van a matar por este comentario!. En la Rosada ya no hay opciones de menús, ni de sandwiches. El cheff que vino con Macri, Dante Liporace @dlipo77 habría argumentado: “¡como nos vamos no compramos más! ¿@FernandoAndres está al tanto?», escribió Franco. Y no se equivocaba, de inmediato comenzaron a caerle las típicas respuestas ahondando en la grieta.

Lo cierto es que, según supo minutouno.com de fuentes de la Casa Rosada, «en este momento nadie está firmando las partidas para las compras de insumos» por lo que el desabastecimiento del comedor es cada vez mayor. Al parecer cuando el gobierno el próximo 10 de diciembre el Banco Central no será lo único que deje vacío Mauricio Macri, y ni las heladeras de la Rosada lograron sortear la crisis. (ámbito.com)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...