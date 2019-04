LA CGT PLANTEA QUE TIENE QUE HABER UNA PRIMARIA ENTRE CRISTINA, MASSA Y LAVAGNA

Acuña se sumó al reclamo de Daer, que les pidió un “esfuerzo” para lograr la unidad del peronismo.

Los líderes de la CGT salieron a plantear la necesidad de que Cristina Kirchner, Sergio Massa y Roberto Lavagna compitan en una interna de cara a la elección de octubre,

Carlos Acuña lo dijo este lunes, unos días después de que su par Héctor Daer les enviara el mismo mensaje a los dirigentes, con un pedido de “esfuerzo” para lograr la unidad.

Acuña, que este lunes ratificó su apoyo a Massa como candidato, analizó que este es “el momento oportuno” para abrir un diálogo entre la ex Presidenta y el líder del Frente Renovador.

Si todos están en la misma línea para que el que gana conduce y los que pierden acompañan, yo estoy de acuerdo”, dijo en diálogo con FM Futurock y explicó: “Más allá de las ambiciones personales, amerita sentarse a ver cuál es el proyecto político que queremos para el país”, expresó.

En el mismo sentido se expresó Daer, que les pidió a los tres dirigentes “hacer un esfuerzo por la unidad”. “No hay que resignarse en plantear esos esfuerzos”, lanzó en la previa a la marcha del último jueves y luego lo repitió en distintos medios tras la movilización.

En ese sentido, explicó: “Hay que entender que la sumatoria es la que puede sacar el país adelante, hace falta ganar y gobernar. Me parece interesante todo lo que tenga que ver un gran acuerdo. No alcanza si no contiene a todos la unidad”. (LPO)

