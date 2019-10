EXPERTOS EN LEGISLACIÓN LABORAL OPINAN SOBRE LA BAJA DE LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES: NUEVO DNU DE MACRI, «LO VAN A DECLARAR INCONSTITUCIONAL»

Los laboralistas aseguran que la rebaja en las indemnizaciones no se sostendrá en el tiempo, porque el decreto de necesidad y urgencia puede ser impugnado. Pero que tendrá efectos reales, porque sumará presión para que las familias que no pueden esperar los tiempos judiciales acepten «acuerdos conciliatorios» más bajos. Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal advirtieron que plantearán la «inconstitucionalidad» de este decreto. Y, por su parte, la oposición ya puso el grito en el cielo.

Los abogados laboralistas cuestionaron que Mauricio Macri haya bajado por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales cuando faltan sólo dos meses para el cambio de gobierno y anticiparon que es improbable que la medida se sostenga en el tiempo, porque su imposición por DNU la vuelve impugnable judicialmente.

“Una reforma de este tipo no podría ser aprobada hoy por el Congreso, que es donde debió ser tratada. Claramente el presidente Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia porque el tiempo no le alcanza para que se apruebe un proyecto de ley de esta índole, y en diciembre el gobierno cambia. No hay otras razones de necesidad y urgencia que lo justifiquen”, aseguró Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).

El decreto modificó el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador accidentado -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo. Es usual que ese tiempo supere los tres o cuatro años.

La ley que se aplicaba en la Argentina, que venía de los ‘90, no contemplaba que debido a la inflación, las indemnizaciones podían desdibujarse enormemente. En 2017, con la última reforma que se hizo a la ley, ese cálculo se modificó. “La modificación fue impuesta en el Senado por los representantes del bloque justicialista, como condición para que la ley fuera aprobada.

Los senadores del peronismo tenían por su número el control de la aprobación o no del proyecto. Entendieron, correctamente, que entre la fecha del accidente y el momento en que al trabajador le pagan puede pasar mucho tiempo: estamos hablando de años. La modificación estableció una actualización aplicando los intereses de la tasa activa del Banco Nación, que es lo que ahora fue reemplazado por el índice RIPTE, un promedio salarial que obviamente viene quedando muy por debajo”, agregó Ramírez.

Para Guillermo Gianibelli, no hay dudas de que los tribunales «van a declarar inconstitucional la medida. No da para nada con los parámetros de necesidad y urgencia”, consideró.

Sin embargo, para el laboralista habrá un efecto directo, y es que el decreto funcionará como un elemento más de presión para que los accidentados -o sus familiares- acepten “acuerdos conciliatorios” en las Comisiones Médicas, una instancia en la que las víctimas y la ART pueden acordar previamente, sin esperar los tiempos de una sentencia judicial.

El @CPACF ya trabaja en el planteo de la inconstitucionalidad del DNU 699/19 atento que cambia bajando el cálculo de ingreso base para las indemnizaciones por accidentes.

Para peor, lo hace retroactivamente violando el principio del artículo 7 del Código Civil y Comercial. pic.twitter.com/YD6Pv1IA1f — Jorge Rizzo GdD (@DrJorgeRizzo) 30 de septiembre de 2019

Macri bajó por decreto la base para el cálculo de indemnizaciones por incapacidad laboral o fallecimiento del trabajador en beneficio de las ART. El gobierno, después del resultado electoral adverso, no solo esquiva el debate en el Congreso, sino que se propone legislar por DNU — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 30 de septiembre de 2019

El presidente @mauriciomacri acaba de reducir x DNU las indemnizaciones x enfermedades profesionales y accidentes de trabajo para garantizar la rentabilidad de las ART…

Te acordás cuando decía “si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño”?

Saquenle la lapicera por favor 🙏🏻 pic.twitter.com/gyOOcKlWrK — Raul Ferrara (@RaulFerrara) 30 de septiembre de 2019

A menos de una semana de la muerte de José Bulacio en Ezeiza, Macri reduce por decreto las indemnizaciones por accidente de trabajo. Una medida inconstitucional de un gobierno que hasta el último minuto tomará decisiones en contra de los trabajadores. — Mariano Recalde (@marianorecalde) 30 de septiembre de 2019

Antes de irse Macri le hace un nuevo favor a la clase social a la que pertenece y reduce por decreto las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Otro ataque a los derechos de las y los trabajadores. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 30 de septiembre de 2019

Hoy Macri redujo por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales. La revolución del empleo de la que se jactó en Vaca Muerta. Allí murieron ocho trabajadores en 2 años. La pareja de Mauricio Segura relata la infinidad de normas que se incumplieron https://t.co/dSIB0WJpoR — Horacio Pietragalla (@pietragallahora) 30 de septiembre de 2019

Perdió las PASO pero no pierde el tiempo. Macri aprovecha sus últimas semanas de mandato para seguir perjudicando a los trabajadores y favoreciendo a los de siempre. La reducción por decreto de las indemnizaciones por accidentes laborales es una medida inaceptable. pic.twitter.com/U4l8NPMcve — Lucila Masin (@LuciMasin) 30 de septiembre de 2019

(pagina12.com.ar – urgente24.com)

