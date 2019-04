EXCLUSIVO: CRISTINA LE DARÍA LA INTERNA A SCIOLI PARA NO REPETIR EL ERROR DE RANDAZZO

Busca evitar que el gobierno le arme una lista peronista muletto para sacarle votos. Además complica a Massa y Urtubey.

Daniel Scioli negocia por estas horas con el círculo de Cristina Kirchner que le den una interna, incluso si ella es candidata. La ex Presidenta aceptaría la propuesta para no repetir el error que cometió con Florencio Randazzo y al mismo tiempo complicar al peronismo federal.

Fuentes al tanto de las negociaciones revelaron a LPO que, en caso de que Cristina no sea candidata, se perfila una interna entre Scioli, Agustín Rossi y Felipe Solá. En ese caso lo más probable sería que Axel Kicillof termine en la Provincia, por ser el candidato del kirchnerismo duro que absorbe la mayor parte del voto de la senadora.

Sin embargo, cada vez son más los dirigentes que se inclinan porque Cristina terminará compitiendo y ahí entra en juego la negociación con Scioli, que pese a que no cree poder vencer a la ex Presidenta en una PASO apuesta a participar y después integrarse a su gobierno en caso de que ella resulte ganadora.

Es que se habla de la posibilidad de que la interna en la boleta se dirima sólo en el tramo presidencial, mientras que los distintos candidatos compartirían las listas de diputados y legisladores locales. “El que pierda va a estar más tentado de seguir apoyando la lista de los que ganen”, explicaron a este medio, como solución para mantener el apoyo en las generales.

En el kirchnerismo analizan la forma de que los perdedores de la interna queden integrados formalmente a la lista ganadora. Mientras los equipos de abogados buscan alguna salida jurídica, hasta ahora la solución sería política: se baraja que los que se presenten a la PASO integren luego el gabinete del ganador. Por ahora es una resolución de palabra, que quedaría además escrito en una plataforma de acuerdo firmado por todos los espacios.

En el espacio del ex gobernador se entusiasman con ir a una interna. Si Cristina no juega, aseguran que gana la PASO por amplio margen y luego le podría ganar un ballotage a Macri. “Hoy le saca 8 puntos en la general”, dicen y explican que eso lo envalentonó a volver a lanzar su candidatura. En tanto, si Cristina juega, creen que podrán convencerla para que evite repetir el “error” de no darle ese lugar a Randazzo, que sacó unos 6 puntos que hubieran sido claves para la senadora. “Scioli tiene algo de voto propio, puede sumar”, admiten desde el kirchnerismo, aunque no confirman si le darían ese lugar.

La jugada de Cristina tendría dos lecturas fuertes. Por un lado, sería un gesto al peronismo federal para demostrar que ella es democrática y acepta ir a unas PASO, cuando en el espacio de Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey no pudieron -hasta ahora- lograr que Roberto Lavagna defina competir contra ellos.

Además de la imagen de “apertura” de Cristina, lo cierto es que el líder del Frente Renovador quedaría atrapado en una disyuntiva: si le dan una interna a Scioli, Massa tendría que justificar por qué no acepta unirse a ese espacio. Todo esto en un contexto donde hasta la cúpula de la CGT comenzó a ejercer presión para que Cristina, Massa y Lavagna diriman sus diferencias en una PASO.

Por otro lado, arruinaría la jugada de María Eugenia Vidal de llevar una lista muletto para sacarle votos al peronismo. Como reveló LPO, en La Plata imaginan a Sergio Berni como candidato a gobernador para dividir a la oposición y allanar el camino a la reelección de la gobernadora, con Scioli como fronting ideal para colgarle esa boleta. (LPO)

