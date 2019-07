ESPERT LANZÓ SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN FERRO Y PROMETIÓ «DINAMITAR» EL SISTEMA

«En Argentina el sistema que se aplica está armado para destruir a la gente», aseguró.

José Luis Espert lanzó su candidatura presidencial y buscó posicionarse fuera de la «grieta» entre macrismo y kirchnerismo y criticó por igual a Mauricio Macri y a Cristina Fernández.

«No pudieron bajarnos y estamos más firmes que nunca para nuestro camino a la Casa Rosada. Este año tienen que primar las ideas del sentido común», aseguró el economista en el gimnasio Héctor Echart del club Ferrocarril Oeste.

El candidato del frente Despertar entró al acto con la música de la película Rocky y tiró unos golpes al aire imitando a un boxeador.

Espert realiza la mayor parte de su campaña a través de las redes sociales como Facebook o Twitter donde tiene gran cantidad de seguidores. Entre las propuestas que realizó estuvieron la prohibición de las huelgas docentes, la triplicación del presupuesto para las Fuerzas Armadas, una reforma laboral integral y, fundamentalmente, la aplicación de rebajas impositivas y de gasto público.

«En Argentina el sistema que se aplica está armado para destruir a la gente. Por eso, nosotros vinimos a dinamitar ese sistema», afirmó. «Lo importante es que no nos compremos el discurso de que hay que votar entre la grieta. La democracia está para votar a los mejores, no para votar el menos malo. No votemos con miedo ni con bronca», aseguró el candidato del Frente Despertar.

Días antes del cierre de listas, el macrismo intentó dejar a Espert fuera de carrera. El economista había cerrado un frente con Alberto Assef, pero a último momento el dirigente canjeó su apoyo al oficialismo a cambio de un lugar en la lista de diputados. A último momento cerró un acuerdo con Unite y fue autorizado a competir como frente Despertar.

«Basta del curro de la Patria y el Movimiento. Primero está el individuo, por eso somos liberales ¡Viva el sentido común! ¡Viva la libertad!», cerró. (LPO)

