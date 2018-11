EL PAPELÓN DE MICHETTI CON MACRON DEJÓ EXPUESTA LA INTERNA EN CAMBIEMOS

No hubo ningún funcionario del Gobierno al momento en el que el presidente francés arribó a Argentina. Gabriela Michetti llegó tarde y lo alcanzó cuando el mandatario se dirigía al hotel.

Un verdadero papelón pasó el Gobierno macrista cuando en el arribo a la Argentina del presidente de Francia, Emmanuel Macron, no hubo nadie para recibirlo cuando bajó del avión y recién se acercó la vicepresidenta Gabriela Michetti cuando se estaba por ir hacia el hotel.

Macron llegó la noche del miércoles y al descender de la aeronave oficial sólo se encontró con dos trabajadores de la terminal aeroportuaria, uno de ellos con chaleco amarillo (símbolo de las protestas en Francia por el aumento en el combustible), a quienes curiosamente saludó.

Ante esa escena, y acompañado por su esposa, Brigitte Macron, el jefe de Estado europeo se dirigió hacia el vehículo oficial para trasladarse hacia el Hotel Intercontinental.

Allí fue cuando Michetti, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Daniel Raimondi y el embajador francés en la Argentina, Pierre Henri Guignard, irrumpieron en escena.

Michetti, quien llegó notablemente tarde y en un virtual papelón diplomático, entabló un breve diálogo informal en plena pista del Aeropuerto de Ezeiza.

Luego, la vicepresidenta debió salir a explicar la situación. Con su habitual verborragia desprovista de protocolos, dijo que el hecho fue “horrible”

Agregó además, al mejor estilo Cambiemos, de echar culpas a diestra y siniestra, que “seguramente hubo alguna responsabilidad de gente del protocolo”, en alusión a la Dirección Nacional de Ceremonial que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En declaraciones a Radio La Red, Michetti dijo que estuvo “una hora y cuarto antes en la pista esperando a que llegara el avión”.

“Salí temprano de casa. Teníamos tiempo de sobra”, subrayó. “Cuando ponen la alfombra roja y arranco con la silla como para ir, una persona de protocolo me dice: ´No, no, la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) nos dice que esperemos, Macron no está bajando´. Bajó primero un grupito de seis o siete personas. En ese momento el vicecanciller y el embajador dicen que estaba bajando Macron. Serían unos 20 metros, ahí arrancamos volando. ¡Salimos no sabés cómo! Casi me mato, me enganché el pantalón en la rueda y enseguida lo agarramos cuando se subía al auto”, dijo la vicepresidenta de la Nación.

Trascendió que Mauricio Macri pidió que sea la Vicepresidenta quien reciba a Macron. Aunque, el canciller, Jorge Faurie, tenía intenciones de ser él, por ser descendiente de franceses y ex embajador en París.

Fuentes del Gobierno aseguran que Michetti está “molesta” porque no será parte de todo el G20 y, más tarde, se quejó de tener que viajar a México para participar de la ceremonia de asunción de Andrés Manuel López Obrador.

“Después me voy a México. A mí me toca lamentablemente, porque me hubiera encantado estar en todas las actividades del G20, pero me toca reemplazar al Presidente y representar a Argentina en la asunción de López Obrador”, reconoció en declaraciones a A24.

Me gusta: Me gusta Cargando...