EL GOBIERNO ACORDÓ CON LA CGT Y EMPRESARIOS UN «FALSO BONO» DE $5.000 PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO

Será a cuenta de futuros aumentos por lo que no constituye un bono sino apenas un adelanto de salario por 5 mil pesos. Además será no remunerativo y de pago obligatorio.

El gobierno de Mauricio Macri, la CGT y representantes del empresariado acordaron este lunes el pago de un «falso bono» de 5 mil pesos no remunerativos de carácter obligatorio y a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores del sector privado. No se trata de un bono entonces sino de una recomposición salarial adelantada a cuenta de paritarias futuras. Lo que se pague hoy se descontará mañana del aumento salarial que se acuerde.

El secretario de Comercio Interior Ignacio Werner aseguró que se logró alcanzar un consenso sobre las características del bono que busca paliar la pérdida del poder adquisitivo del salario merced de la disparada de la inflación.

Los detalles sobre la forma en que se pagará el bono se conocerán recién mañana cuando se termine de redactar el texto del decreto.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), quien días atrás había advertido que el pago de un bono de estas características era inviable para muchas empresas aseguró que el carácter no remunerativo del bono fue clave al no incrementar «el peso de las cargas sociales».

Funes de Rioja advirtió además que en las próximas horas «entre empleadores y sectores que negocian convenios colectivos de trabajo podrán pautar los plazos del pago para las distintas circunstancias» de cada sector.

De la reunión que tuvo lugar en el ministerio de Producción y Trabajo participaron el ministro anfitrión Dante Sica mientras que en representación de los trabajadores participaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio). En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

