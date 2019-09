EL EQUIPO DE ALBERTO YA DISCUTE CON LOS BANCOS LOS TÉRMINOS DE LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Se analizan propuestas que incluyen quita de capital e intereses y otras que postergan los pagos y suben la tasa.

Alberto Fernández confirmó que está recibiendo propuestas de renegociación de la deuda por parte de los propios acreedores, que no sólo lo dan como ganador sino que se anticipan al cambio de Gobierno por la debilidad política de la actual administración.

«Matías Kulfas me hizo llegar una propuesta de un fondo, donde ellos mismos están proponiendo un reperfilamiento. Los mismos acreedores se están dando cuenta del problema, hay buena predisposición de los acreedores en ese sentido», reveló en diálogo con El Destape Radio.

De hecho, según comentaron a LPO fuentes del equipo económico del candidato peronista, ya son varios los bancos e instituciones financieras que han acercado ofertas concretas con visiones muy diferentes.

«Hay propuestas de extensión de plazos, capitalización de intereses, tasas crecientes, step ups y algunas con bonos con descuento de capital o intereses también», afirmaron a este medio.

El común denominador implica ceder en algún aspecto al proyectar la consecuente ganancia que tendrán en la recuperación del precio de los bonos cuando el riesgo país baje, si se llega a un acuerdo. «Una pequeña quita en valor presente también les conviene. Algunos vía reducción de capital, otros ofrecen más plazo y otros ceden en los intereses», agregan.

Como explicó LPO, el principal problema de la negociación es el poco tiempo disponible entre la asunción del nuevo Gobierno y la llegada de los primeros vencimientos que acumulan un total de 23.400 millones de dólares en los primeros cinco meses.

En este sentido, Alberto reconoció que «el problema es que los acreedores me hablan a mí y yo no soy nada» y sugirió que el proyecto de ley que preparó el ministro Hernán Lacunza no prosperará en el Congreso.

«Estamos en una suerte de limbo, porque los acreedores quieren discutir con el que piensan que puede ser el próximo Gobierno. Entonces ahí si se genera un problema de tiempos», agregó. (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...