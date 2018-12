DUHALDE INSISTE: “LAVAGNA ES EL CANDIDATO”

El ex presidente Eduardo Duhalde ratificó al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como el candidato presidencial “indicado”, aunque afirmó que “ya no sirven los gobiernos de partidos”, por lo que él debería asumir como parte de “un cogobierno muy fuerte con amplias mayorías parlamentarias”.

También llamó a convocar a una gran agenda de acuerdos para el futuro de la Argentina de la que formen parte peronistas, radicales, socialistas e incluso el kirchneristas ya que “la gente está muy decepcionada con toda la dirigencia”.

“Créanme que Lavagna es el candidato. Yo he arreglado con él que no tiene que lanzar su candidatura todavía, porque hoy lo despedazarían. Pero es el hombre”, aseguró Duhalde en diálogo con la radio La Once Diez.

Según el caudillo peronista, el ex ministro de Economía entre 2002 y 2005 cumple con las características que lo hacen el hombre adecuado: “Los radicales creen que es radical, los justicialistas creen que es justicialista y la mayoría de la gente piensa que fue un hombre providencial en 2002. Y además, por la edad, puede gobernar cuatro años y abrir la puerta a una nueva generación”.

“Si logramos un gran frente que incorpore a gente de todos los partidos, pero con un compromiso de diez puntos, no hay quien pueda competir con Lavagna”, afirmó.

Y sostuvo que “tenemos que convencernos de que, así como salimos en el 2002 haciendo un cogobierno con (Raúl) Alfonsín, tenemos que buscar que en el país crezca el desarrollo productivo”.

“No podemos seguir peleándonos como estúpidos. Los países que se pelean no salen”, dijo Duhalde, luego de contar que había hablado por motivos personales con la ex presienta Cristina Fernández de Kirchner, en cuyo espacio político dijo que “hay gente que sirve”.

“Tenemos que saber que el futuro es una creación colectiva y las próximas generaciones vivirán bien o mal de acuerdo a lo que hagamos hoy”, manifestó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea apuntó que “en el Justicialismo las cosas no están claras” y que “si alguien cree que gana las elecciones aislado del resto, está profundamente equivocado”.

“No cambiar la forma de gobernar es un absurdo. Los políticos deben entender que gobernar como hace 20 o 30 años es imposible. Hay que hacer un gran acuerdo y un cogobierno muy fuerte con amplias mayorías parlamentarias”, aseguró además en otra entrevista con radio Cooperativa.

Por último, expresó que “hay que remangarse y trabajar” porque la gente está “aturdida” y “muy decepcionada con toda la dirigencia política, gremial, empresarial y la justicia”. (ámbito.com)

