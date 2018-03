Dictaron la falta de mérito a De Vido y Baratta en la causa por el gas licuado: Un armado que se desinfla

La Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación en la causa por la importación de gas licuado, una de las dos por las que, por iniciativa del macrismo, se le quitaron los fueros que posibilitaron su arresto. La falta de mérito también alcanzó al ex subsecretario Roberto Baratta, que quedará en libertad.

La Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito de Julio De Vido en una de las dos causas por las que, por iniciativa del macrismo, se le quitaron los fueros y se lo privó de su libertad. Se trata de la investigación por presuntas irregularidades en la importación de gas licuado entre 2008 y 2015 impulsada por el juez federal Claudio Bonadio y en la que también estaba procesado su colaborador Roberto Baratta. El tribunal ordenó la “libertad inmediata” de ambos ex funcionarios, aunque el ex ministro seguirá detenido porque la otra causa, vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, sigue en curso.

La falta de mérito recayó sobre 24 personas imputadas en la causa por el gas licuado y fue dictada por dos votos a favor de los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun, mientras que Leopoldo Bruglia se pronunció en sentido contrario. Además de De Vido y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Barratta, el beneficio también recayó en el ex secretario de Energía Daniel Cameron, ex directores de la estatal Enarsa y de las privadas Diligentia SA, Dromi San Martino Consultores SA y Marítima Meridian SA.

En su fallo, los camaristas consideraron que el peritaje por los cuales se acusó la supuesta existencia de sobreprecios en la importación del combustible había sido hecho con una “contabilidad deficiente” para determinar el destino que se le habría dado a los fondos públicos puestos en tela de juicio. Además, el perito David Cohen había sido denunciado e imputado por “falso testimonio por dicha pericia”.

La decisión de la Cámara aporta otro revés a las causas impulsadas por Claudio Bonadio, quien en este caso lo había imputado a De Vido por “haber distraído fraudulentamente casi 7 mil millones de dólares, a razón de mil dólares por año” gracias a que se pagaron precios “claramente superiores a los valores de mercado”.

Sin embargo, la causa por el Yacimiento de Río Turbio, a cargo del juez Luis Rodríguez, por ahora sigue en pie y ese es el motivo por el que no se puede concretar la liberación del ex ministro detenido en el penal de Marcos Paz. (Página/12)

