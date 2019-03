D’ALESSIO TENÍA UN FALLO SOBRE LOS CUADERNOS ANTES DE QUE LO EMITIERA LA CÁMARA

El juez Padilla descubrió un archivo en el celular del espía con información privilegiada del caso que instruye Stornelli.

El detenido Marcelo D’Alessio tenía en su celular información privilegiada sobre el caso de los cuadernos y sabía cómo iba a fallar la Cámara Federal en la causa en la que instruye el fiscal Carlos Stornelli.

Según adelanto Perfil, en un informe que recibió el juez Alejo Ramos Padilla de parte de la Prefectura Naval, se reportó que D’Alessio tenía en un celular Iphone 8 Plus en el que se encontró un archivo con el nombre “E32502B9-6A83-4DBF-B37B-AC3E5A763A12.jpg” que tenía fecha de creación el 14/12/2018, seis días antes de conocerse la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Federal.

El archivo recuperado era una foto de un papel que decía: “Asociación ilícita funcionarios de planificación, Wagner y Clarens. Empresarios quedan fuera de la asociación ilícita. -Libertad-. Falta decidir situación de Oscar Thomas. Pronunciamiento crítico hacia Bonadío -un párrafo en especial-. Falta de Mérito Oyarbide, Parrilli, Taselli, Mayoral”.

El fallo de la Cámara Federal se conoció el pasado 20 de diciembre y según lo dispuesto por la segunda instancia de la justicia federal, D’Alessio estaba informado con 6 días de antelación.

LPO adelantó que en las cajas que el juez Padilla entregó a la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso, la Agencia Federal de Inteligencia aparecería muy vinculada con la causa de Stornelli y D’Alessio y por ende con el caso de los cuadernos.

La vinculación de la red de espionaje político y judicial que investiga Ramos Padilla preocupa al Gobierno, que lo quiere destituir y mantiene en vilo al sector empresario, afectado como nunca por la causa de los cuadernos. Es por eso que los vínculos de D’Alessio y el aparato de inteligencia con el caso de los cuadernos es un tema muy sensible que sacude también a Comodoro Py.

No fue casual que el fiscal Carlos Rívolo, que se desempeña como coadyuvante de Stornelli, saliera este lunes a desvincular a los cuadernos de la investigación que lleva adelante el juzgado de Dolores.

“La causa no se caería por la salida del fiscal. La causa del espionaje no toca cuadernos, no hay ninguna conexión”, aseguró Rívolo. (LPO)

