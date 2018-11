¿CUÁNTO GANA EL GOBERNADOR?: URTUBEY DICE QUE NO LE ALCANZA EL SUELDO

Mientas el índice de inflación sigue creciendo y la canasta de bienes y servicios básicos deja a más gente por debajo de la línea de pobreza –subió un 54,6 por ciento en los últimos doce meses-, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que su sueldo como gobernador no le alcanza y que “afortunadamente” tiene ingresos de la actividad agropecuaria. “La vamos peleando”, sostuvo. De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de la provincia, el gobernador percibe un salario bruto de 114.595 pesos, unos 97.854 pesos de bolsillo.

“El sueldo de gobernador, no”, respondió Urtubey cuando le preguntaron si le alcanzaba el salario que percibía por desempeñar el cargo. “Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando”, agregó.

En declaraciones a LN+, el gobernador se refirió también a su armado político de cara a las próximas elecciones, sin Mauricio Macri ni Cristina Kirchner. “Si nosotros, que queremos representar a esa sociedad, le terminamos ofreciendo una alianza con una de esas dos vertientes la estamos estafando, porque en definitiva ellos están buscando algo distinto”, sostuvo el gobernador.

Urtubey dijo además que no duda de “la buena voluntad del Presidente”, a quien calificó como un hombre de “buena fe”, aunque le adjudicó al Gobierno “subestimar la crisis” y tomar “el camino de esta ortodoxia monetarista” sin coordinar las variables económicas para un modelo de país deseable.

Sobre la realidad económica y su construcción de una alternativa electoral dentro del PJ, aseguró que “seguirá creciendo”. “Lo que planteamos es una alternativa superadora a una realidad que hoy castiga a los argentinos”, opinó.

