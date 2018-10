El dirigente de la CTEP y del MTE, Juan Grabois, se expresó sobre la situación de la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.

“Cualquiera que camine un barrio y hable con la gente, sabe que hay esperanza en Cristina”, dijo el dirigente de la CTEP y del MTE, Juan Grabois, en referencia a la situación de la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana.

En diálogo con la Agencia Paco Urondo, Grabois se expresó sobre el presupuesto 2019, el rol de Cristina, el flamante Frente Patria Grande, la crítica situación social y la necesidad de construcción de un gran frente opositor de cara a las elecciones del año que viene.

Sobre el lanzamiento en Mar del Plata, este 27 de octubre, de un nuevo espacio político denominado Frente Patria Grande, sostuvo que “yo tengo una referencialidad como dirigente de los trabajadores de la economía popular” y dijo que “nuestro pueblo depende fundamentalmente de su capacidad para organizarse desde las bases”.

“Ni el peor Gobierno puede avanzar del todo si el pueblo está organizado. Y un buen Gobierno tampoco puede implementar políticas profundas de transformación sin movilización popular. Y si un gobierno vacila, es importante que el pueblo esté organizado para recordarle el camino. Lo estratégico es la organización comunitaria de bases, en particular el sector de los excluidos”, señaló.

Agregó que “el Frente Patria Grande es un espacio político que vamos a armar con unos 3.000 militantes jóvenes, casi todos sub 40, de todas las provincias. No es un espacio que represente ni sintetice la totalidad de los movimientos populares. Tengo la convicción de que los movimientos sociales, la CTEP en particular, tiene que tener independencia del proceso político superestructural. Pero como dice el presidente, “pasaron cosas”. Y una de las cosas que pasaron fue que a mí en lo personal me impactó mucho la situación del golpe de Estado en Brasil”.

Sobre la situación judicial de Cristina, Grabois dijo que, “con perspectiva para el 2019”, debe armarse “un frente patriótico que bajo ninguno criterio puede excluir a quien tiene la mayor cantidad de votos. No solamente no la puede excluir sino que el mecanismo para dirimir quién es el candidato, si vamos a los votos, seguro va a ganar ella”.

“Si ella se quiere presentar para presidenta la vamos apoyar. Pero es una posición que no tiene síntesis en los movimientos populares, porque en los movimientos hay mucha diversidad y yo soy muy respetuoso de la orgánica sindical. No creo que haya que llevar a esas organizaciones a ese terreno porque son la retaguardia estratégica del pueblo”, señaló.

Sobre la composición del Frente Patria Grande, aseveró que “muchos militantes que nos hemos forjado en las organizaciones sociales, pero también otros y otras que viene del movimiento estudiantil, universitario, del movimiento de mujeres, sindicatos del sector público y sector privado, activistas ambientales y de derechos humanos, que nunca fueron kirchneristas. Sí hay, es alguna excepción. Pero todos coincidimos en la reivindicación crítica del ciclo popular latinoamericano y del argentino. Por lo que significó en términos de recuperación de derechos, redistribución de la riqueza y de perspectiva geopolítica latinoamericana. Este frente es un lugar para todos los que queremos enunciar este posicionamiento de reivindicación crítica y en contra la guerra judicial que se desató contra Cristina Fernández de Kirchner”.

Sobre la situación social y las suspicaces causas contra dirigentes políticos, dijo que “hay una sincronía muy afinada entre la política y la Justicia o hay una epidemia de casualidades”.

“Siempre les cae justo cuando les conviene las indagatorias. Cuando sube el dólar, cuando hay una movilización. Es una cosa muy extraña. Es importante decirlo: plantear la existencia de una instrumentación de la Justicia en función de objetivos teledirigidos no implica desconocer que en nuestro campo popular existe un cáncer que es la corrupción”, señaló.

“Corrupción que existe por supuesto en las grandes empresas, en los medios de comunicación, pero también existe en el sindicalismo, en los movimientos sociales y en la política partidaria. Y existió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y nosotros la tenemos que combatir. Tenemos que ser claros desde el Frente Patria Grande que nosotros queremos que Cristina vuelva, pero no con ellos, los corruptos, los hipócritas y los sectarios que se creen dueños de la verdad. Cristina es para nuestro pueblo pobre sobre todo un signo de esperanza. No se si ella va ser candidata, pero no puedo dejar de reconocer eso. Cualquiera que camine un barrio y hable con la gente de a pie, sabe que hay esperanza en Cristina”, sostuvo el dirigente.

Agregó que “nadie ve la luz al final del túnel y yo escucho por ahí “vuelve Cristina”. Yo escucho mucho eso en los barrios y se armoniza con lo que siento y lo que piensan muchos de nuestros militantes. Nosotros queremos acompañar ese proceso, construyendo unidad. Para lo cual hay que enfrentar la corrupción, la hipocresía y el sectarismo con la única autoridad que tenemos nosotros que es que no tenemos el culo sucio”.

“Sin embargo es importante aclarar que nosotros pertenecemos a una generación que no concibe a la política como una guerra. La guerra es la guerra y trasladar una supuesta épica romántica de la guerra a la política burguesa es un error táctico. Un error filosófico y de naturaleza espiritual. Empezás a ver enemigos por todos lados. Y te desconcentrás del objetivo de fondo que es transformar la vida de las personas. Eso le ha pasado a gran parte de la militancia. Y esperamos que no nos pase a nosotros”, reflexionó Grabois. (infonews)

