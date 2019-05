CRUCES ENTRE ALFONSÍN, LOUSTEAU Y CORRAL DE CARA A LA CONVENCIÓN RADICAL: TENSIÓN EN LA UCR POR EL FUTURO DE CAMBIEMOS

El ex diputado pidió romper con el PRO y acercarse al peronismo no kirchnerista de Lavagna. Para el ex embajador, en cambio, lo que se necesita es “ampliar Cambiemos” mientras que el aspirante a gobernador de Santa Fe se inclinó por respaldar a Mauricio Macri.

Con la fecha de la Convención Nacional de la UCR definida para el 27 de mayo, comenzó a subir la tensión respecto del futuro de Cambiemos. El ex diputado Ricardo Alfonsín insistió en que el radicalismo debe romper esa alianza para construir un acuerdo con socialistas, progresistas y el sector del peronismo no kirchnerista liderado por Roberto Lavagna. El ex ministro Martín Lousteau, en cambio, volvió a pedir que se constituya “una coalición más amplia” y evitó una definición sobre su futuro. Según el candidato a gobernador santafesino y ex titular de la UCR, José Corral, en la Convención prevalecerá la postura de acompañar a Macri.

Todavía conmocionados por la balacera contra Marcelo Yadón y el diputado radical Héctor Olivares, la cúpula de la UCR se reunió el jueves y puso fecha para citar al órgano partidario encargado de fijar la política de alianzas. Allí los distintos sectores llevarán sus posturas, que hasta ahora son tres. La de Alfonsín, el vicepresidente del Comité Nacional, Federico Storani y el titular de la Convención, Jorge Sappia, es la más radical. Directamente sugieren que se debería terminar la alianza con el macrismo y la Coalición Cívica para armar un esquema sin eso socios. Imaginan un acuerdo con el socialismo santafesino, la ex diputada Margarita Stolbizer y el sector del PJ que lo acompañe a Lavagna.

El oficialismo radical salió a pegarle a ese grupo. El vicepresidente de la Convención Nacional de la UCR, Agustín Campero, calificó de “testimonial y muy chiquita” esa postura. “El radicalismo creó Cambiemos y tiene que fortalecer Cambiemos y mejorarlo. Hay una mayoría alrededor de esa posición”, enfatizó Campero, secretario de Articulación Científico Tecnológico de la Nación. El dirigente recordó que esa es la postura institucional del radicalismo bonaerense, encarnado en la figura del vicegobernador Daniel Salvador. Es la misma línea de Corral y del diputado José Cano, entre otros. “No creo que la resolución de la convención (radical) pase por decir que nos vamos de Cambiemos, sería un acto de una enorme irresponsabilidad que no está en el ánimo de la mayoría del radicalismo”, manifestó Cano ayer.

“Me la pasé diciendo que Cambiemos tenía que ampliarse y me dijeron que no, y hasta que no haya algo más grande creo que no tiene sentido”, se quejó ayer Lousteau al ser consultado por la posibilidad de ser candidato. El ex ministro de Economía sostuvo que “para abordar cuestiones pendientes necesitamos una coalición más grande”. Dejó entrever, además, que podría no competir en este turno. “Yo voy a estar donde sea más útil, no en el lugar que más me conviene a mi. Si veo que no sirve, no estaría en ningún lugar”, completó.

Me gusta: Me gusta Cargando...