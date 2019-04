CRISTINA YA ESTÁ EN CAMPAÑA Y LE HIZO UN GUIÑO A MAGNETTO

En su libro, que presentará el 9 de mayo, también hizo un fuerte gesto a Estados Unidos.

Cristina Kirchner estirará al máximo el misterio sobre su rol en las próximas elecciones, pero ya se mueve como candidata. Ninguna persona de su círculo íntimo se arriesgaría a decir que no competirá y ya arengan públicamente para que se presente.

La ex Presidenta ya comenzó a dar indicios de que buscará enfrentar a Mauricio Macri. Acaso algunos de los más contundentes estén en su libro, “Sinceramente”, que saldrá a la venta el próximo viernes y que ella misma presentará el 9 de mayo en La Rural.

Mientras en algunas frases desliza que competirá y sale a criticar duramente la gestión de Cambiemos, también usa el escrito para dar señales de apertura. Una de ellas fue reconocer que el memorándum que firmó con Irán por el caso AMIA fue una “ingenuidad” y admitió que cometió un error geoestratégico, en un fuerte gesto a Estados Unidos en medio de la campaña electoral.

En el mismo sentido, Cristina hizo un guiño a Héctor Magnetto, acaso para sepultar su confrontación con Clarín. “Él tiene un fuerte interés por la política y no se trata solamente de un tema de lobby, para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo”, lo describe Cristina.

Y relata: “Recuerdo un día que, ya finalizada la sobremesa, íbamos caminando hacia la salida del comedor y Magnetto me dijo: ?No pueden sacar la reforma, la gente no está de acuerdo, la calle no está de acuerdo, hay mucha crítica y opinión negativa’. Entonces le contesté: ?Ay, Héctor -no le decía Magnetto, le decía Héctor-. ¿La calle? ¿Me lo dice en serio? ¿Usted cree que la calle sabe qué estamos discutiendo en el Senado? La calle ni siquiera sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, son ustedes los que no están de acuerdo, no la calle. Mire, pueden seguir sacando veinte mil editoriales y artículos en mi contra que voy a seguir opinando lo mismo y votando lo mismo”.

Lo cierto es que en el kirchnerismo desde hace tiempo circula la versión de que la ex Presidenta se lanzaría el 20 de junio en Racing, aunque desde su entorno desmintieron a LPO que haya planificado un acto para esa fecha. La jugada sería similar a la de 2017, donde jugó al misterio hasta el final, a días del cierre de listas.

Mientras tanto, Cristina jugó un rol activo en los cierres electorales de las provincias. Como contó LPO, a través de Alberto Fernández -que ahora está en Tierra del Fuego, con la aliada Rosana Bertone- fue marcando de cerca a gobernadores e intendentes para armar listas de “unidad”, dando lugar a los candidatos locales.

La estrategia ya mostró sus frutos. En Entre Ríos, Gustavo Bordet arañó el 60 por ciento de los votos tras un acuerdo con el kirchnerismo y todo el peronismo entrerriano. “Si el fruto del consenso es Cristina, estaremos con ella”, dijo el gobernador días atrás en una charla con periodistas de la que participó LPO, donde elogió el rol que tuvo la ex Presidenta durante el cierre de listas en su provincia.

Me gusta: Me gusta Cargando...