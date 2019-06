CRISTINA KIRCHNER PRESENTÓ SU LIBRO EN ROSARIO CON CRÍTICAS AL GOBIERNO Y UN GUIÑO A HUGO MOYANO

La ex Presidente realizó un acto en la ciudad santafecina en el Día de la Bandera.

Acompañada por cientos de militantes, Cristina Kirchner presentó su libro en un acto en Rosario y en su intervención criticó al gobierno de Mauricio Macri y se refirió a la crítica que hoy le dedicó el primer mandatario al líder camionero Hugo Moyano.

«¿Era necesario, rodeado de chicos de un colegio, insultar a un gremialista, que por otra parte estaba con él cuando en 2015 inauguraron un busto de Perón?. Es la misma persona», dijo Cristina Kirchner acompañada por el escritor Marcelo Figueras.

En esa línea, la senadora agregó: «Es público que hemos tenido nuestras diferencias con Moyano, pero realmente, además de mal gusto, es desmemoriado, porque se podría haber acordado que hace cuatro años él no invitó a inaugurar. En ese momento no le pareció tan malo. No voy a repetir ningún adjetivo, se los dejo todos a ellos y a ellas».

Por otro lado, Cristina Kirchner criticó la gestión económica de Macri, y aseguró que «de los problemas que teníamos, no solo no resolvieron ninguno, sino que los potenciaron a cifras exponenciales, y los que no teníamos, volvieron a aparecer, como el endeudamiento y la desocupación».

La ex mandataria también realizó un extenso comentario en respuesta a quienes aseguran que, en la fórmula que encabeza Alberto Fernandez como precandidato a presidente, en caso de ganar las elecciones, será ella quien manejará los hilos y no el ex jefe de Gabinete.

«Siempre decían, cuando Néstor fue electo presidente, que lo iba a manejar (Eduardo) Duhalde o lo iba a manejar yo por la personalidad. Después decían que él me manejaba a mí. Siempre está el prejuicio, que es imposible o que no puede darse nunca la confluencia de gente que piense igual y actúe de con un pensamiento colectivo, con una idea de patria», sostuvo.

Y agregó: «Siempre están buscando la quinta pata al gato. Pero esto lo hacen siempre en gobiernos populares. Porque no veo ninguna construcción que diga que a este Gobierno lo manejan los empresarios, o lo manejan intereses o el FMI. Todos esos que escriben cosas sobre nosotros, y que las escribieron, y seguramente las seguirán escribiendo, y bienvenida la libertad de prensa, pero la verdad que cuesta creer que sea ejercicio de periodismo cuando construyen que a un futuro presidente lo va a manejar este o cual. Y ven a un presidente actual que no se sabe qué es lo que hace o quien lo maneja. ¿Nadie dice que lo maneja Cristina Legardé (sic) al actual presidente?».

En el comienzo del acto, el escritor Figueiras le consultó si era verdad que Manuel Belgrano era su prócer preferido, y la ex Presidente respondió de forma muy descontracturada: «No se si hubiera podido ser la esposa de Belgrano porque nunca se casó, tuvo amores , pero no había forma. Hubiera sido la amante, a lo mejor, de Belgrano, qué se yo, pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy segura. Ya se la critica de mañana, ‘miren las cosas que dice de Belgrano, qué enseñanza par alos chicos’, pero no importa, voy a seguir diciendo lo que pienso siempre. Así que sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido».

Sobre el final del su exposición, previo a despedirse, se refirió a una de las críticas que recibía cuando era presidenta: las cadenas nacionales.

«Quedaría bien que dijera que me arrepiento de haber hecho cadenas nacionales. Sería una mentirosa. No pienso hacer discurso de campaña donde se dice lo que la gente quiere escuchar. Conmigo no. No me arrepiento de las cadenas nacionales. Y quédense tranquilos que una vicepresidenta no habla por cadena nacional», completó CFK.

En la previa del acto, en el hotel donde se alojó, Cristina Kirchner recibió al intendente electo de Rosario, el radical Pablo Javkin.

Me gusta: Me gusta Cargando...