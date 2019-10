CRISTINA CONTRA EL MODELO CHILENO: «NOS QUISIERON VENDER QUE ESE ERA EL CAMINO»

En La Plata, la ex presidenta remarcó la importancia de Unidad Ciudadana como germen del Frente de Todos. Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

«¿Cuántos de ustedes escucharon en la radio y en la televisión, e incluso entre dirigentes propios, presentarnos a Chile como el modelo a seguir?», dijo Cristina Kirchner en La Plata.

Sobre el cierre de la campaña, la ex presidenta y Axel Kicillof se enfocaron en La Plata y Mar del Plata, distritos donde los candidatos locales del kirchnerismo duro tienen escenarios parejos.

El kirchnerismo dejó por fin de lado los salones y auditorios universitarios para los actos de campaña y apostó a una jugada puesta en escena en ‘el bosque’ de la ciudad, quizás uno de los espacios públicos más icónicos de la capital provincial. Desde allí, la ex presidenta se refirió a la situación en Chile y recordó que ella marchó por las calles de esta ciudad en 1973, en protesta por el golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

«Nos habían dicho que Chile era el modelo a seguir», dijo la candidata a la vicepresidencia y pidió solidaridad con el pueblo chileno. «Me llegaron videos que parecen de otras épocas. Esto que nos quieren vender como modelo de sociedad termina en lo que está pasando hoy en Chile».

«Me llegaron videos que parecen de otras épocas. Esto que nos quieren vender como modelo de sociedad termina en lo que está pasando hoy en Chile».

Cristina también se refirió a la dirigencia política y otra vez cuestionó a los medios de comunicación: «Le pido a la sociedad que no se crean todo lo que les dicen en la tele nunca más, porque los que han destrozado esto no cayeron de un plato volador, más allá de que algunos hablan de una invasión alienígena en el otro lado de la cordillera».

Con esta última frase, hizo alusión a las palabras que trascendieron en un audio de la primera dama chilena, Cecilia Morell, quien comparó los levantamientos y protestas de su país con una «invasión alienígena».

La ex presidenta pidió además un esfuerzo para entender que «esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad, en donde se quiebran los lazos de solidaridad, en donde no me importa un comino lo que le pase al otro, termina como lo que está pasando en Chile».

Con un escenario rodeado de cientos de árboles, la militancia kirchnerista llegó al acto desde distintos puntos de la ciudad. El rumor -que circuló durante la mañana- sobre la presencia de Diego Maradona en el acto atrajo a varios hinchas de Gimnasia y Esgrima.

El acto estuvo lejos de tener impronta peronista. Con una estética cuidada y moderna dejaba en claro que el Instituto Patria había estado detrás de la organización.

Cristina hizo hincapié en una «nueva generación de dirigentes» que representan Kicillof y la candidata local Florencia Saintout, quienes «no van de relleno» en las listas.

Pero además, casi como una confrontación al peronismo estructural se ocupó de resaltar la importancia que tuvo Unidad Ciudadana como germen del Frente de Todos. «Unidad Ciudadana fue un antecedente imprescindible para esta victoria que se está construyendo hoy en la provincia», dijo la ex presidenta.

«Sin ese primer paso en la construcción de una fuerza política. Y luego, en la posterior convocatoria a la unidad de todos los sectores no estaríamos aquí, en este cierre de campaña», dijo.

Desde las gradas observaban -quizás incómodos- peronistas ortodoxos, massistas e intendentes que en 2017 decidieron tomar distancia del armado ciudadano de Cristina para apostar a la frustrada experiencia de Florencio Randazzo con el sello del PJ.

Kicillof fue el encargado de cerrar el acto. El candidato a la gobernación trazó un complejo escenario para el futuro de la provincia de Buenos Aires. Aseguró que María Eugenia Vidal endeudó la provincia «a una tasa enorme» en dólares y a corto plazo.

Agregó que deja una deuda de 12.000 millones y el 80% es en dólares con vencimientos en los próximos cuatro años. Y recordó que se cerraron 3.300 pymes industriales, 9.000 comercios, 87.000 puestos de trabajo y 1.700.000 personas cayeron debajo de la linea de pobreza.

Kicillof remarcó que Vidal deja una «provincia arrasada» y dijo que resaltaba esos números porque «cuando lleguemos al gobierno no vamos a poner excusas y echar culpas. Vamos a trabajar todos los días y a gestionar, porque para eso votan a la gente. No para hablar del segundo semestres; de que lo peor ya pasó; o la luz al final del túnel».

El ex ministro de Economía, dijo que vivió «una campaña larga porque fue proceso de construcción política que desemboca en lo que vamos a vivir el domingo».

Además aseguró que «fue una campaña distinta que se trató de recorrer, de escuchar, de ser solidarios, de tender puentes y de cerrar esa maldita grieta que querían crear para que no le podamos hablar a otro argentino. Esa grieta no existe».

Kicillof destacó el acompañamiento de los intendentes. Dijo que sin ellos, la situación de la provincia hubiese sido aún peor. Desde las gradas aplaudían Gabriel Katopodis (San Martín), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Secco (Ensenada), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Zabaleta (Hurlingham), Osvaldo Cáffaro (Zárate), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alfredo Fisher (Laprida), Francisco Durañona (San Antonio de Areco).

