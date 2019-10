COMPRA DE VOTOS: JORGE DI LELLO PIDIÓ SUSPENDER LOS SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI

El fiscal entiende que Juntos por el Cambio quiere “direccionar la voluntad” de los votantes. Reclamó que las transferencias se entreguen después de las elecciones. El plan clandestino del Gobierno para comprar más de 100 mil votos con subsidios repartidos por punteros.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió suspender los subsidios que reparte el gobierno nacional para comprar votos. El Ministerio de Producción y Trabajo había lanzado un programa para entregarle $ 5.000 a desempleados hasta noviembre, lo que coincide con la veda y el funcionario interpreta que “direcciona la voluntad” de los electores en los comicios. Reclamó que los más vulnerables reciban esta ayuda después del 27 de octubre.

Mediante la Resolución 1177 de la Secretaría de Empleo del 3 de octubre, se entregaron $ 650 millones a más de 100.000 desempleados. Sin publicarlo en el Boletín Oficial hasta después de que empezó a ejecutarse, el ministro Dante Sica creó un subsidio para desocupados de $ 5.000 que en varios municipios repartieron los intendentes y militantes de Juntos por el Cambio a familias pobres con la intención de que los voten. Así lo denunció Ámbito Financiero y a partir de eso fue presentado en la Justicia.

Di Lello accedió hoy a una medida cautelar y solicitó a la jueza María Servini que frene la entrega del dinero. “La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podrían albergar el condicionamiento sobre la voluntad de los electores”, apuntó el fiscal en su dictamen, según pudo saber

No obstante, Di Lello presentó reparos: “Seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tienen empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles; lo que no puede permitirse es que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo el ropaje de subsidios, dinero que por el tiempo que se otorgan -veda electoral- pueden ser utilizados con un mensaje electoralista”.

Por esto pidió que el Gobierno continúe con el programa después de los comicios. “Frente al reclamo de los denunciantes, considero que esa jurisdicción deberá suspender sus efectos, no con la finalidad de desproteger a aquellos que necesitan de una ayuda, sino como una definición de transparencia de un proceso electoral que, al fenecer el 27 de octubre, podrá permitir que se entreguen con posterioridad”, rescató el funcionario con competencia electoral nacional.

Entre otros, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté fue grabado en audios donde organiza un sistema de “coordinadores” para que consigan DNIs de personas vulnerables para anotarlas en las planillas del ministerio y que reciban el subsidio de $ 5.000. En ese momento, no obstante, se desconocía de qué programa se trataba, puesto que Sica no había publicado la resolución aún en el Boletín Oficial. (eldestape)

