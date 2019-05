CARRIÓ CULPÓ A LA CASA ROSADA POR LA DERROTA EN CÓRDOBA: “NO HAY ESTRATEGIA NACIONAL”

“Qué terrible es que se borren todos, me dan asco”, dijo sobre las ausencias del PRO en el búnker de Negri.

Elisa Carrió le marcó la cancha al gobierno nacional y aseguró que hay una “evidente falta de estrategia nacional que es una constante”. Además cargó la culpa de la derrota en Córdoba en la Casa Rosada. “Qué terrible es que se borren todos, me dan asco”, fustigó.

Córdoba se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza para Cambiemos. En el segundo mayor distrito electoral de la Argentina la coalición oficialista fue dividida con dos candidatos y además se llevó una derrota histórica contra Juan Schiaretti. Además de las internas entre Mario Negri y Ramón Mestre, durante la campaña Carrió dejó algunas declaraciones explosivas que empeoraron las cosas.

La diputada apeló a un viejo método alguna vez utilizado por Juan Domingo Perón y se dirigió a sus fieles desde tres grabaciones que subió la red social Twitter. “Frente a la evidente falta de estrategia nacional que es una constante, la cuestión de Córdoba llevó a un Cambiemos dividido”, comentó “Lilita” en uno de sus mensajes.

A pesar de que en los audios hay veladas críticas a Marcos Peña, los únicos miembros del gabinete nacional que nombró la líder de la Coalición Cívica fueron Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich. “Cambiemos no acompañó a Cambiemos. El ministro del Interior hizo su sociedad con los gobernadores del PJ. A Patricia Bullrich mejor no contestarle”, disparó. La jefa de la cartera de Seguridad había asegurado que Cambiemos no tenía un candidato en Córdoba.

Según pudo saber LPO en la Coalición cuestionaron duramente la decisión de la Casa Rosada de despegarse rápidamente de Negri cuando se supo que Schiaretti ganaría por una amplia diferencia. “Porque te va mal me hago el boludo, eso no va más. Hay que jugar como equipo de verdad”, explicaron.

A pesar de la abultada diferencia en favor de Schiaretti Carrió estuvo en el búnker perdedor y hasta dio un discurso. “Voy a discutir en el seno de Cambiemos lo que significa la política humanista contra la política posmoderna y falaz y pegada solo al éxito. Nunca he especulado con una derrota”, agregó.

Ayer los principales referentes del PRO participaron de una cena y hubo lamentos por los dichos y acciones de “Lilita” que dificultaron la campaña. Como reveló LPO, la legisladora había amenazado con romper Cambiemos si el gobierno no apoyaba a Negri, el radical que mejor vínculo tiene con ella.

Los dichos de Carrió generaron sorpresa. Durante la campaña había sido muy crítica de Schiaretti e incluso expresó su alegría por la muerte de José Manuel de la Sota, a quien ligó con el narcotráfico. Esa declaración generó un escándalo mayúsculo que complicó aún más al gobierno en una provincia que venía cuesta arriba.

Me gusta: Me gusta Cargando...