ALBERTO RECORRIÓ OBRAS DE VIVIENDAS EN SAN JUAN CON MARÍA EUGENIA BIELSA Y YA LA MUESTRA COMO MINISTRA

El nombre de la arquitecta rosarina sonaba para ocupar un cargo en una nueva cartera de vivienda y urbanismo.

El candidato del Frente de Todos empezó a mostrar de a poco sus cartas y a dar señales más claras de los posibles nombres que lo acompañarán en el gabinete en caso de ser electo presidente el próximo 27 de octubre.

En el borrador estaba incluido el de María Eugenia Bielsa quien viene de perder la interna a la gobernación con Omar Perotti pero, después de las PASO, recorrieron la provincia juntos y llevaron al peronismo a la Casa Gris después de 12 años.

Fernández recibió a Bielsa en varias oportunidades en las oficinas de calle Méjico y al rafaelino le reconoció que pensaba en un nuevo Ministerio (o Secretaría) de Vivienda y Urbanismo que podía ser coordinado por la arquitecta.

Según pudo conocer LPO, esta nueva área tendría la tarea de diseñar y planificar políticas destinadas a saldar el enorme déficit habitacional que presenta la Argentina mientras que el Ministerio de Infraestructura mantendría bajo su órbita la ejecución de los programas.

es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener una vivienda digna

Bielsa, además de ser titular de la cátedra de Introducción al Urbanismo en la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, abona una imagen de honestidad que Fernández está buscando para su equipo.

En su visita a San Juan, María Eugenia Bielsa tuvo un lugar protagónico junto a Alberto Fernández y al gobernador Sergio Uñac quienes recorrieron obras de infraestructura y, precisamente, un barrio donde el sanjuanino está desarrollando un plan de viviendas populares.

En el Paseo de las Palmeras, como se conoce al complejo de viviendas que visitaron, Fernández señaló que cada familia que logró tener una nueva vivienda «recuperó la dignidad humana».

Fernández, Uñac y Bielsa en el recorrido del Paseo de las Palmeras

«Uno se pregunta si en el Siglo XXI no es un desafío de la sociedad y de cada uno de los argentinos y argentinas, si no es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener una vivienda digna», agregó el candidato quien recordó que la vivienda digna es un derecho humano.

De esta manera, el candidato a presidente del Frente de Todos dejó casi confirmada la designación en caso de ser elegido. En el entorno de Bielsa reconocieron, semanas atrás, a La Política Online que el ofrecimiento estaba hecho, solo faltaba la decisión de la rosarina.

Durante los años del kirchnerismo, Bielsa tuvo una relación sinuosa con Cristina que se terminó de romper en el 2015 cuando se negó a ser candidata a gobernadora de Santa Fe. En enero de este año, cuando se negociaban los cierres de frentes electorales locales, se volvieron a encontrar pero la ex presidenta terminó dándole el apoyo al rafaelino Omar Perotti. (LPO)

