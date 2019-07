ALBERTO FERNÁNDEZ VISITÓ A LULA EN LA CÁRCEL: «ES VÍCTIMA DE UNA PRISIÓN ARBITRARIA»

El precandidato presidencial por el Frente de Todos se reunió en Curitiba con el ex Presidente de Brasil, quien cumple una condena por corrupción tras un escandaloso proceso judicial cuestionado en todo el mundo.

Alberto Fernández visitó este jueves al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción tras un escandaloso proceso judicial cuestionado en todo el mundo.

Antes de ingresar a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba para reunirse con el ex mandatario, el precandidato presidencial aseguró que Lula «es víctima de una prisión arbitraria».

«Vengo a visitar a un hombre que está indebidamente preso», dijo en diálogo con Página 12.

El líder del Partido de los Trabajadores de Brasil está preso desde abril de 2018, cuando una sentencia del polémico juez Sergio Moro lo condenó.

«Lo que se ha violentado en Brasil es el estado de Derecho, soy abogado, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, he escrito libros sobre este tema. No me importa el pensamiento de quien está preso arbitrariamente, y en el caso de Lula además pienso bastante parecido a él», agregó Fernández sobre la detención de Lula. (minutouno.com)

