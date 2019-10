ALBERTO FERNÁNDEZ: «NACIMOS PARA SER LA VOZ DE LOS DESPOSEÍDOS»

El ex jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa con la mayor quita de la historia, tal como recordó la ex mandataria, Cristina Kirchner, adelantó que el Frente de Todos se ocupará de «los pobres que deja Macri».

En el cierre de campaña en la tradicional rambla de Mar del Plata, donde ambos candidatos compartieron el escenario con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, que aspira a la intendencia de General Pueyrredón, Alberto Fernández dijo:

«En La Pampa celebramos con alegría volver a estar juntos un 17 de octubre. Hoy estamos cerrando la campaña otra vez todos juntos, con la alegría de reencontrarme con Cristina, y con ella vamos a volver a poner de pie a la Argentina.»

«Este no es un día cualquier para mí, he trajinado mucho en la política argentina, pero tengo momento únicos en mi memoria: el día que me crucé con Néstor (Kirchner) y el día que me reencontré con Cristina. Néstor, Cristina y yo nos encontramos un día sabiendo que la Argentina no podía seguir viviendo el oprobio que vivía… Néstor me dijo: ‘Alberto dejemos de ser el polo progresista de grupos conservadores, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, convoquemos nosotros a los argentinos y seamos nosotros los que levantemos la bandera del mejor progresismo.»

«Construimos una fuerza que nos dio la victoria en 2003, que volvió a ganar en 2007, volvió a ganar en 2011 y estamos aquí porque somos la esencia misma de la Argentina.»

«El mejor equipo de la Argentina es este que piensa por los argentinos.»

«Sabemos lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie. Cada uno que me abraza genera en mí el compromiso de no fallarle. En cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético para ser una Argentina que atienda a los olvidados, para ser una Argentina que se ponga de pie.»

«El domingo vamos a votar y con el voto en Mar del Plata, en Buenos Aires, en toda la Argentina, tenemos que empezar a dar una vuelta una página oprobiosa que se empezó a escribir el 10 de diciembre de 2015. Poner a la Argentina en el lugar que nunca debió dejar, una Argentina de pie y no de rodillas.»

«Vamos a ocuparnos de sacar a los 5 millones de pobres que deja Macri. Lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos vio nacer, nacimos para ser la voz de los desposeídos y abrazar a los que menos tienen.»

«Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad y aquel que se cayó al pozo le vamos a tenderle la mano para que vuelva a la sociedad con nosotros.»

«Vamos a convocar a todos, a los que no creyeron en nosotros, no vamos a preguntarles de dónde vienen si no si quieren ir al mismo lugar que nosotros. Hagamos, entre todos, la Argentina que nos merecemos.»

«Les pido un favor: hubo muchos intendentes que hicieron todo lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer, intendentes que se olvidaron de lo que hicieron y ahora dicen corten boleta y apóyenme. El domingo en Buenos Aires, en cada municipio, en Mar del Plata, boleta completa y… ¡adentro!»

Tras el discurso de la candidata a intendenta de General Pueyrredón, Fernanda Raverta, la candidata a la vicepresidencia, Cristina Kirchner, recordó que «el peronismo siempre pagó las deudas que otros contrajeron», y denunció que la alianza gobernante «vació los bolsillos de los argentinos para engrosar los bolsillos de los amigos del primer mandatario». Además celebró el hecho de que Alberto Fernández hubiera sido el jefe del Gabinete «del gobierno que le devolvió la dignidad a los argentinos y reestructuró la deuda externa con la mayor quita de la historia y que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957».

Las frases destacadas de CFK: «No hay que silbar, hay que votar, estas cosas no se solucionan ni con insultos ni con silbidos sino votando.

«Este no es un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal de que los voten”.

«En el Frente de Todos somos hombres y mujeres que tenemos convicciones, que creemos en el rol del Estado como igualador de la patria. No estamos cerrando una campaña, Estamos cerrando un ciclo histórico, para que la patria nunca más caiga en manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas.»

El escenario se encuentra a un costado del NH Gran Hotel Provincial, a metros de donde la ex presidenta y ahora candidata a la vicepresidencia presentó su libro “Sinceramente” durante su último paso por Mar del Plata.

El Frente de Todos buscará repetir el domingo la victoria conseguida en las PASO del 11 de agosto, elección en la que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo una ventaja de más de 16 puntos de ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, que postula al presidente Mauricio Macri para la reelección, acompañado por el senador Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente de la Nación.

Alberto Fernández, volverá a mostrarse con la actual senadora nacional luego de compartir con ella la celebración del «Día de la Lealtad», el 17 de octubre pasado en Santa Rosa de La Pampa, acompañados por gobernadores y otros dirigentes del Frente de Todos.

El candidato presidencial del Frente de Todos encabezó este miércoles un acto con gobernadores peronistas en Resistencia mientras que su compañera de fórmula asistió al cierre de la campaña de Kicillof en La Plata. (pagina12)

