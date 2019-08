ALBERTO FERNÁNDEZ ELOGIÓ A LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA Y REVELÓ CÓMO NACIÓ SU RELACIÓN CON EL PAPA

«Todos los integrantes del máximo tribunal son dignos, incluso los que nombró Macri», aseguró el candidato presidencial. Se refirió además a la versión que indica que Francisco intercedió en su reconciliación con Cristina Kirchner.

El candidato a presidente del Frente de Todos que ganó las elecciones primarias con el 47% de los votos, Alberto Fernández, elogió a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. «Tengo mucho respeto por todos», introdujo.

Y desarrolló: «La Corte nunca hizo algo que me hiciera reaccionar en términos de derecho; seguramente dictaron decisiones que no me gustaron o que me gustaron menos que otras… pero todas estuvieron fundadas».

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner aseguró que los miembros del máximo órgano de Justicia son «dignos», «aun los que nombró Macri». «Éticamente no se puede cuestionar nada de ellos», agregó en una entrevista con la periodista Ani Ventura en AM 750.

Pese a los elogios, Fernández marcó que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, «tiene los compromisos de alguien que dejó de ser abogado para convertirse en juez», pero estimó que con el tiempo esos vínculos se fueron diluyendo.

En contraposición, el ganador de las elecciones del 12 de agosto criticó a los jueces del fuero federal. «Van acomodándose al calor del poder de turno y eso es malo definitivamente», analizó. «Yo lo que quiero es que hagan Justicia, algo que se olvidaron de hacer algunos de ellos los últimos años», agregó.

El postulante a suceder a Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre contó además cómo nació su relación con el papa Francisco, a quien vio en «dos o tres oportunidades» desde que llegó a Roma.

«Yo siempre tuve mucho respeto, incluso en los años en que Néstor estaba medio chinchudo con él. Él me decía que no lo conocía mucho, pero que tenía los mismos enemigos que nosotros», repasó.

Según reconstruyó, su dentista -que atendía a Bergoglio en Buenos Aires- le dio la dirección de mail que utiliza el Pontífice para sus comunicaciones privadas. «Me dijo que el Papa preguntaba por mí, que estaba esperando que yo le escriba y lo hice aunque tenía mucha vergüenza… Y la verdad que tuvo una enorme generosidad en recibirme», recordó. Tiempo más tarde, Fernández le pidió una audiencia para dialogar sobre la detención del presidente brasileño Lula Da Silvia, y el líder de la Iglesia Católica volvió a abrile la puertas del Vaticano.

«Yo soy un católico poco practicante y estoy muy enojado con la Iglesia porque no practica muchos de los valores que nos pide practicar, sobre todo el amor por los pobres, por los perseguidos, por los marginados… Y debo admitir que Francisco me reconcilió con la Iglesia y para Navidad le envió un mail y le dije que era la primera vez que le escribía a un cura para esa fecha porque él me había reconciliado con la Iglesia», detalló.

Pese a esa relación cercana, el dirigente descartó de plano la versión publicada por el Financial Times sobre una supuesta intermediación de Francisco para su reencuentro con la ex presidente Cristina Kirchner: «Él es demasiado importante como para involucrarlo en las cosas mundanas de la política».

Durante la entrevista, que se extendió durante 40 minutos y en donde se repasaron otras cuestiones vinculadas a la vida privada del candidato, Fernández adelantó además que en caso de llegar a la Presidencia creará un Ministerio de Cultura (hoy con rango de Secretaría).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...