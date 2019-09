ALBERTO FERNÁNDEZ CONFÍA EN QUE EL FMI DESEMBOLSE U$S5.400 MILLONES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

En el staff económico del candidato analizan los vencimientos de deuda de cara 2022-2023.

El equipo económico de Alberto Fernández confía en que el Fondo Monetario Internacional realice el desembolso pendiente de 5.400 millones de dólares para recomprar deuda y descomprimir las finanzas a partir del 10 de diciembre. En el board económico del candidato a presidente del Frente de Todos estiman que el organismo finalmente dará luz verde después de las elecciones.

En ese contexto, desde el entorno de Fernández entienden el apuro de los tenedores privados de deuda para renegociar un plan de pagos, antes de que Fernández -en caso de resultar electo- abra una nueva instancia de negociación con el FMI. La preocupación en el equipo económico reside en los vencimientos de deuda de cara a 2022-2023.

El candidato reveló que no conoce en persona a Kristalina Georgieva, nueva directora general del FMI, pero dijo tener “muy buenas referencias” de parte del gobierno español de Pedro Sánchez. Este jueves en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, ante los principales empresarios de Córdoba, Fernández alertó que “nadie iba a imaginar que el endeudamiento iba a ser el principal problema de la Argentina. Cuesta entender cómo nos pasó. Hoy la deuda representa el 100% del PBI. Y es nuestro principal condicionamiento”.

Alberto compartió la mesa principal del Hotel Holiday Inn con María Pia Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, y empresarios como Martín Amengual, Sergio Roggio, Jorge Porta, Roberto Urquía, Marcos Brito, Abel Sanchez Torres y Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja. No estuvo presente el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien sin embargo envió como representación institucional de la provincia a Osvaldo Giordano, ministro finanzas, Alejandra Torres, secretaria de modernización, Gabriel Bermúdez, Ministro de Transporte y Ángel Sosa, ministro de obras e inversión pública. También participó del encuentro Daniel Passerini, vice intendente electo del capital provincial.

“Hoy no podemos decirle a los acreedores que la deuda la tomó la dictadura, como ocurrió cuando renegociamos en 2005. Está deuda la tomó un gobierno democrático y en sólo un año. Nunca dijimos que iba a haber una quita. Pero para pagar tenemos que crecer. Solo creciendo y exportando se puede pagar la deuda. Para generar dólares para pagar solo queda el camino de exportar. No podemos seguir tomando deuda. Lo que tenemos que hacer es ganar tiempo y no hacer quitas”, aseguró Fernán ante el auditorio de empresarios cordobeses.

Mientras los presentes degustaban el menú de Bruschetta de jamón crudo, palta y tomates asados, pollo relleno de lomo ahumado y cebollas asadas, coulis de pimientos acompañados de salteado de maíz y vegetales, y marquise de chocolate amargo con salsa de frutos rojos de postre, Fernández insistía en que “se puede pagar la deuda” al tiempo que calificó el “reperfilamiento” de Mauricio Macri como la versión posmoderna del default.

Alberto criticó las políticas de Macri al resaltar que “restringió los aumentos salariales y los créditos para frenar la inflación. Pero en la Argentina llevamos años de caída del consumo y la inflación se duplicó. Rompieron todos los manuales de la teoría monetarista”.

En el cierre de su discurso de 35 minutos, el ex jefe de gabinete advirtió que “ni el cepo ni el endeudamiento son soluciones. Son solo atajos para la coyuntura. Hay que promover el consumo para volver a poner en marcha la economía. Y de ahí viene la idea de pacto social entre empresarios, trabajadores y el Estado”. Los empresarios seguían en silencio las palabras del ganador de la PASO hasta que invocó a Raúl Alfonsín para reclamar una “ética de la solidaridad”, memento en el que el auditorio explotó en aplausos.

Alberto Fernández encabezó un acto político del FATSA, gremio de sanidad, junto al jefe de la CGT, Héctor Daer.

Fernández arribó con su propio staff político. En Córdoba lo esperaba Natalia de la Sota. El candidato llegó a la provincia en un vuelo de línea que salió de aeroparque a las 8 de la mañana junto a Felipe Solá, Miguel Cuberos, Eduardo “Wado” de Pedro, Carlos Caserio, Fernando “Chino” Navarro y su vocero Juan Pablo Biondi. Antes de participar del almuerzo de la Fundación Mediterránea encabezó un acto político del FATSA, gremio de sanidad, junto al jefe de la CGT, Héctor Daer.

El sábado, el candidato volverá al conurbano bonaerense para encabezar una caminata en Quilmes junto a Mayra Mendoza. El 17, fecha Patria peronista, compartirá un acto junto a Cristina Fernández de Kirchner en La Pampa.

