ADVERTENCIA DE UN INTENDENTE DE CAMBIEMOS: “LA GENTE NO DA MÁS”

“Soy intendente de Tornquist. Estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más.” El jefe comunal de la localidad del sur bonaerense Sergio Bordoni hizo su descargo en su cuenta personal de Facebook sobre la política social y económica de la alianza gobernante que está “oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país”. Bordoni aseguró que “muchos los intendentes” que piensan como él y denunció que no fue escuchado por los altos mandos de Cambiemos. “Reflexionemos antes de que sea demasiado tarde, quiero sumar y no restar, pero entendamos que la gente no da más”, pidió el intendente en un mensaje destinado a la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri.

El jefe comunal, quien asumió como concejal por primera vez en 2009 por la Coalición Cívica y renovó como parte del Frente Progresista Cívico y Social en 2011, reprochó la aplicación de nuevos tarifazos luego de que “se había dicho que por este año no iba a ver más aumentos” y recordó que en el caso de los combustibles “afectan directamente y se trasladan a los alimentos”.

Bordoni resaltó en su mensaje que no quiere “sacar los pies del plato”, pero se dirigió a Vidal y a Macri para advertirles que son “muchos los intendentes” que piensan como él, aunque “no se animan a decirlo”. “Yo lo he dicho donde corresponde, pero no he sido escuchado, el Interior es el más castigado con estos aumentos”, le enrostró el referente de Cambiemos a las autoridades partidarias a nivel provincial y nacional.

“Por favor piensen en la gente que confío en nosotros y cada vez les alcanza menos para vivir. Y cuando digo vivir es con lo mínimo e indispensable, reflexionemos antes de que sea demasiado tarde. Quiero sumar y no restar, pero entendamos que la gente no da más”, sinceró el jefe comunal.

El político de origen peronista y con carrera como bancario había iniciado el año convencido de los “esfuerzos” pedidos desde la gestión de Vidal y había adelantado que debería avanzar con el recorte de horas extras a los empleados municipales y descartó el Presupuesto Participativo que había impulsado a los pocos meses de asumir la intendencia. “La Provincia nos está pidiendo que empecemos a ser municipios más solventes”, defendía entonces los pedidos que bajaban desde La Plata.

Además, en declaraciones a medios locales en enero de este año, también había lamentado que iba a realizar de “forma muy austera distintas fiestas a nivel nacional y provincial”, a pesar de que una de las promesas de su mandato era aumentar el empleo a través del turismo, que en Torquinst tiene a Sierra de la Ventana como principal destino.

“Si hubo un voto castigo, fue en las legislativas de 2013. Pero el de ahora fue un voto para un cambio. Es decir, la gente quiere que alguien, alguna vez, prometa poco pero haga mucho”, celebraba Bordoni en una entrevista con La Nueva en octubre de 2015 a días de imponerse con 47,11 por ciento en las elecciones locales, desplazando al intendente del Frente para la Victoria. Tres años después, sin eco en la cúpula provincial de Cambiemos, el jefe comunal pidió reflexionar porque “la gente no da más”. (Página/12)

