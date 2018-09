Tema Robalo: “Esto nos golpeó y nos dolió” dijo el dirigente del PJ local Eduardo Lezcano

El Presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Federal, Eduardo Lezcano, dijo al respecto del despido del Director de Servicios Públicos Municipal, Martín Robalo, y la denuncia presentada ante la justicia por el Presidente Municipal Gerardo Chapino, por el presunto uso indebido de recursos públicos, “tenemos que hacernos responsables en lo bueno, cuando hay obras, pero también tenemos que hacernos responsables cuando algo nos golpea y no duele, y esto nos golpeó y nos dolió”. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE LAS DECLARACIONES DE LEZCANO.

Lezcano, en dialogo con el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, recordó que en un reciente documento hecho público por el órgano partidario departamental, “habíamos dicho que el Consejo Departamental y la Unidad Básica Ciudad avalaba el accionar de todos los compañeros, del compañero Intendente, de la compañera Senadora, el Intendente de C. Bernardi, de los concejales y de los funcionarios provinciales, con espíritu crítico, no un cheque en blanco, pero tenemos que hacernos responsables en lo bueno, cuando hay obras, pero también tenemos que hacernos responsables cuando algo nos golpea y no duele, y esto nos golpeó y nos dolió”; y agregó, respecto de la forma que se resolvió, “que fue de manera correcta, rápidamente y dándole participación a la justicia”.

Eduardo Lezcano, apuntando a la oposición al peronismo local, dijo “algunos se irán a distraer haciendo comunicados, leyendo textos en algunos lados, porque consideraran que esto les permite realizar política, creyendo que hablando solo de esto les da rédito político”, y continuó “nosotros creemos que se parecen a los caranchos carroñeros, que necesitan un cadáver, o algo, para permanentemente picotear sobre eso, y yo creo que el peronismo no se puede detener en esas cuestiones”.

“Nosotros queremos, como lo estamos viendo en la ciudad y en el departamento, que el accionar de Chapino y Miranda es gestión, gestión, obra y obra, y quizás detrás de algunas de estas cosas pueda haber algún error, pero el peronismo es acción, es gestión, el peronismo es compromiso y justicia social, es estar del lado de la gente que sufre, ese es el orgullo que nosotros tenemos de quienes hoy les ha tocado el momento difícil de conducir”, y concluyó “estamos orgullosos de Chapíno, de Miranda y del gringo (Boxler)”. (Federal al Día)

