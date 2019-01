SENADORA MIRANDA: “FELIZ 2019 PARA TODOS Y TODAS”

En las últimas horas del 2018, la Senadora Provincial, Nancy Miranda, escribió un mensaje en su muro de Facebook. LEA LO QUE PUSO.

Texto completo de la publicación:

Ultimas horas de un año difícil en lo personal por el fallecimiento de mi hermano un pedazo de mi vida, la perdida de la Hermana Verónica, un ser que influyo en mi tanto en lo laboral como en lo personal, pero a pesar de esos dolores quiero agradecer por la Salud de mis hijos/as y mi nieta, por tenerlos conmigo y poder verlos cuando quiero, agradezco el tenerlos cerca y pido al infinito que eso no cambie.

Agradezco por mi compañero, amigo, amante, chofer, secretario, cocinero, todo en uno, Hernán que supo estar y acompañarme en cada una de las situaciones buenas o malas, gracias por nunca dejarme sola.

En lo laboral Gracias Néstor Klug por ser incondicional aun desde antes de estar en esta función.

Gracias Mariano, Marite y Mariela.

Gracias a todos y cada uno de mis Funcionarios por el compromiso y el laburo en este tiempo y en ustedes a todo su equipo de laburo.

Gracias a cada uno de los empleados de las Instituciones, sin ustedes nada sería posible.

Infinitas Gracias a las Juntas de Gobierno y sus Comunidades por la paciencia y el acompañamiento.

Y Gracias totales al pueblo de Federal y el Dpto. todo, por la confianza de ponerme en este lugar, tal vez no cumplí con las expectativas puestas en mí, pero me quedo con la tranquilidad que hice hasta lo imposible para no fallar y sobre todo de no cambiar en función de algunos, esta negra mal hablada sin presencia como dicen algunos les desea de todo corazón que terminen bien este 2018, rodeados de las personas con las que quieran estar, no con las que le impongan, les deseo que sean libres de decidir, les deseo salud, que teniendo eso lo demás es historia, y deseo que cada uno de los Jóvenes de esta querida Ciudad y este Dpto. dejen de tener miedo a decir lo que siente por temor al que dirán, que no sufran y que entiendan que solo en ellos esta su felicidad, un abrazo a cada mamá y Papá que hoy les falta un hijo en la mesa, tratemos como sociedad que eso deje de pasar, en definitiva gente miren para adentro, sean Felices y que la hipocresía ya no amargue a nadie más. !!Feliz 2019 para todos y todas

(Federal al Día)

