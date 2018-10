SEGURIDAD URBANA: IMPORTANTE REUNIÓN ENTRE MUNICIPIO, POLICÍA, LEGISLADORA, CONCEJALES Y GREMIO COMERCIAL

Algunos de los participantes del encuentro realizado en la tarde de este jueves en el despacho del Jefe de Gobierno local, que fueron consultados por FEDERAL AL DÍA, consideraron como muy fructífera la reunión, en la que todos plantearon sus puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la seguridad urbana, y se comprometieron a aportar lo que estuviera a su alcance para ir mejorando progresivamente algunas falencias que pudieran estar siendo aprovechadas por personas dispuestas a delinquir. El Presidente Municipal, Gerardo Chapino, expuso sobre la inversión que el estado provincial está próximo a hacer para la adquisición de más cámaras de video, y el avance que su administración viene realizando en el mejoramiento del alumbrado público, entre otros temas.

“Muy fructífero, muy positivo”, fue lo que relacionado al encuentro coincidieron en expresar los participantes que fueron consultados por FEDERAL AL DÍA, una vez concluida la reunión que comenzó pasadas las 18 horas de este jueves en el edificio municipal.

El encuentro, que según dijeron ya estaba previsto, se adelantó en función del último suceso delictivo, donde dos malvivientes, tras golpear salvajemente a la empleada de un Entre Ríos Servicios, lograron llevarse unos 150 mil pesos en efectivo. Al respecto, vale recordar, que en horas de la mañana de este jueves, se realizaron un par de allanamientos en viviendas del Barrio Campo de Mayo de Federal, donde habitan los dos presuntos autores del hecho, que fueron reconocidos por un testigo, que presenció el ingreso y la salida de los asaltantes del local comercial de Irigoyen, casi Artusi.

A la reunión asistieron, el presidente Municipal, Gerardo Chapino, la Senadora Provincial, Nancy Miranda, el Jefe de la Policía Departamental, Mario Zarate, la Sub Jefa de esa fuerza, Miriam Cabello del Campo, el Presidente del CAEF, Silvio Farach, la Concejal Soledad Romero, que por estos días se encuentra a cargo de la presidencia del H.C.D., las ediles Leonilda Lencina y Silvina Parella, en representación de los bloques de concejales del PJ y Cambiemos; y otros miembros integrantes del Centro de Actividades Económicas de Federal.

El Jefe de Gobierno local, Gerardo Chapino, al ser consultado por FEDERAL AL DÍA, consideró como sumamente positivo al encuentro, donde cada una de las partes expusieron sobre lo que hacen, gestionan e invierten para mejorar progresivamente los aspectos relacionados con la seguridad urbana; la que por el reciente asalto perpetrado a un local comercial de inmediaciones de la ex estación del ferrocarril, y otros hechos, que aunque no muy difundidos no dejaron de ser graves, han generado un clima de intranquilidad ciudadana.

Chapino les informó a los presentes respecto a la inversión que el municipio viene realizando para mejorar el alumbrado público, no solo con el reemplazo de lámparas por luminarias LED, sino con la colocación de nuevas columnas de iluminación en diferentes sectores de la ciudad, apuntando fundamentalmente a los espacios que estuvieran más desprovistos de este servicio. Los puso al tanto también de la licitación pública a la que llamó el estado provincial, y cuya apertura se realizó este jueves en el Ministerio de Gobierno, para la compra de cámaras de video e insumos, que serán destinados a varias ciudades de la provincia, entre ellas Federal; a la que le tocará un total de 8 cámaras de video del tipo domo y fijas, con un costo de 600 mil pesos, las que serán ubicadas estratégicamente en lugares que fueron acordados con la jefatura Departamental de Policía, y que se sumarán a las 10 que están actualmente en funcionamiento, y son manejadas y controladas desde el Comando Radioeléctrico de la Policía departamental.

También el Jefe de la Policía Departamental, Mario Zarate, coincidió con que el encuentro fue muy fructífero, y dio detalles de lo que en la localidad vienen realizando para mejorar, en todo lo que se puede, los servicios de seguridad que presta esa fuerza.

Zarate contó que en los últimos meses se ha reubicado personal de la policía, aplicándolo mayormente al control y vigilancia urbana, y no desechó que se dispusiera de un número mayor para ayudar al mantenimiento de un clima de tranquilidad y seguridad que siempre supo tener Federal, y que algunos acontecimientos parecieron cambiar.

Otro de los asistentes a la reunión, el Presidente del C.A.E.F., Silvio Farach, junto a otros miembros de la dirigencia de esa entidad gremial, expusieron su punto de vista y se comprometieron también en aportar, en lo que estuviera a su alcance, para ayudar en la suma de elementos que aporten a dar mayor seguridad a sus actividades. Al respecto se planteo la necesidad de incorporar en los comercios cámaras de video, o alarmas, lo que demandará una necesaria inversión financiera, que redundará en beneficio del comerciante. Otros aspectos relacionados con la seguridad fueron esbozados por los comerciantes presentes.

Se acordó además que, a través del Área Municipal de Participación Ciudadana, se implementarán campañas de diferente tipo, y medios, desinadas a la concientización de los vecinos respecto al cuidado de sus bienes; acciones que serán también sugeridas por funcionarios de la policía departamental.

(Federal al Día)

