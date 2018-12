ROMERO CONSIDERÓ QUE “SON LAS OBRAS” LAS QUE IMPULSAN LA ALTA IMAGEN DE CHAPINO EN FEDERAL

La concejal del PJ, Soledad Romero, dijo que a pesar de que la oposición se esfuerce en buscar las formas para lograr impactos negativos sobre la gestión municipal, “Gerardo ha venido haciendo un trabajo excelente, y las obras que se han hecho en estos tres años hace mucho tiempo que no se venían haciendo”. Imaginando un escenario electoral para 2019, y si no se repitiera la formula Chapino-Wetzel para el municipio local, la dirigente peronista respondió respecto a la posibilidad de que fuera ella la precandidata a la vicepresidencia municipal: “Desde el momento que acepte acompañarlo como concejal sabía lo que vendría después, no viene para trabajar por una beca de concejal, vine para hacer otras cosas, para poder colaborar desde mi lugar; pero aunque tendría que analizarlo, no lo descartaría”. ESCUCHE UN FRAGMENTO DEL REPORTAJE.

En declaraciones al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, la concejal del PJ, Soledad Romero, se refirió a diversos temas, entre ellos el tratamiento en el HCD del proyecto de presupuesto municipal para el año 2019, el que será tratado en el recinto en una sesión extraordinaria que se desarrollará el miércoles. Anticipó que no hubo acuerdo con el bloque de la oposición, por lo que llegarán para ser votados dos despachos.

En cuanto a la difusión pública realizada en redes sociales por dirigentes y militantes de Cambiemos, sobre una planilla que muestra lo presupuestado y la posible proyección salarial de sueldos del Departamento Ejecutivo para el próximo año, la concejal estimó que a pesar que los ediles de la oposición entienden que es lo que verdaderamente refleja ese cuadro presupuestario, “prefieren informarlo de otra manera, buscando lograr un impacto negativo en la gente de la gestión municipal; porque no tienen otra manera de hacer caer la imagen del presidente municipal Chapino; pero es responsabilidad de ellos el tratar de hacerle creer a la gente lo que les parezca”.

Soledad Romero se refirió también al encuentro del que participó días pasados, acompañando a Gerardo Chapino y Rubén Wetzel, con el gobernador de la provincia Gustavo Bordet. “La verdad que la predisposición del gobernador con el intendente siempre es excelente, y se nota en la inversión que la provincia está realizando en obras en Federal”, dijo la edil; y agregó “es lo que decíamos en campaña, sobre la importancia de la sintonía con el gobierno provincial y nacional; y aunque no la tenemos con el nacional, igualmente el intendente ha conseguido muchísimo en gestiones realizadas en la nación”.

Explicó que en la conversación con el primer mandatario entrerriano se habló sobre el avance de las obras que se ejecutan actualmente en la ciudad, al tiempo que se le solicitó un nuevo aporte para la concreción del asfaltado y reasfaltado de 40 cuadras del radio urbano, los recursos para la compra de un predio para ser utilizado por la planta de residuos urbanos, y la concreción de un número muy importante de viviendas a través del IAPV; cuestiones a las que el gobernador Bordet se habría comprometido a dar curso favorable.

En cuanto al futuro político, sus aspiraciones, y la posibilidad de que de no repetir Rubén Wetzel como precandidato a la vicepresidencia municipal, sea ella quien lo haga; respondió “yo estoy para sumar, y para donde Gerardo (Chapino) me diga que me necesita, porque la figura fundamental y la que se necesita es la de Gerardo, porque ha venido haciendo un trabajo excelente, y las obras que se han hecho en estos tres años hace mucho tiempo que no se venían haciendo”.

“Hasta ahora no hemos charlado de nada, solo en trabajar”, y aclaró “me gusta lo que hago, tengo puesta la camiseta de la gestión como la del Partido Justicialista, esa es mi vocación, después el lugar que me toque es lo de menos”.

“Desde el momento que acepte acompañarlo como concejal sabía lo que vendría después, no viene para trabajar por una beca de concejal, vine para hacer otras cosas, para poder colaborar desde mi lugar; pero aunque tendría que analizarlo, no lo descartaría”, dijo al referirse a una potencial postulación en la formula con Chapino.

Al hacer un análisis de su visión sobre el actual estado de situación del peronismo en la provincia, en la nación y en Federal, Soledad Romero consideró que “en la provincia Gustavo Bordet es el candidato a continuar en la gobernación, por la imagen que tiene, por el ordenamiento que ha hecho de la provincia, y eso se nota en las obras que hay en cada lugar de la provincia; y en cuanto a lo nacional no alcanzo personalmente a dilucidar qué es lo que va a suceder; si bien creo que Cristina Kirchner es la candidata indiscutible, me parece que sola no puede, hay algo allí que falta, así que habrá que ver que surge en el 2019”.

Soledad Romero concluyó la nota radial refiriéndose a la situación político-interna del PJ en Federal, “Habrá que sentarse a charlar con todos los compañeros, porque no podemos debilitarnos con internas y romper algo que nos costó 24 años recuperar”; imaginando que es posible que haya acuerdos que permitan lograr los consensos necesarios para mantener fortalecida la estructura político-partidaria que apuntala la gestión municipal, legislativa, y de las diferentes representaciones territoriales en manos de funcionarios y dirigentes del oficialismo. (Federal al Día)

