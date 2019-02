POR LA CRISIS AUMENTARON VERTIGINOSAMENTE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL DE FEDERAL

Así lo aseguró el director del nosocomio, Dr. Sergio Duarte. De 3000 atenciones mensuales se pasaron a 4500, casi un 83 % de incremento. ESCUCHE UN TRAMO DE LAS DECLARACIONES RADIALES DEL FUNCIONARIO.

Audio Sergio Duarte (Duración 04´42″)



El director del Hospital Urquiza de Federal, Sergio Duarte, dijo al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, “estamos hablando de la demanda de una población que antes no se atendía en el nosocomio público”, y agregó “creo que esta demanda va a seguir, no creo que disminuya, ya que se atiende de todas las zonas del Departamento Federal”, y analizó que esta situación se presenta por “distintos factores, la situación social y económica, ya que las atenciones son gratuitas, al igual que la entrega de medicamentos; y creo que también por la atención que brindan el cuerpo de médicos, mucamos, enfermeros, que son el corazón del hospital”.

Esta situación obligó a que en el año 2018 se haya tenido que hacer gestiones extraordinarias ante el Ministerio de Salud de la provincia, con el apoyo en la gestión de la Senadora Nancy Miranda, para conseguir los recursos necesarios para equilibrar el presupuesto del nosocomio, afectado por el incremento de la demanda de servicios, como también de insumos hospitalarios, ya que solo en medicamentos se gastan mensualmente unos 900 mil pesos; a lo que hay que sumar lo que se demanda por pasajes, traslado de ambulancias. Este último servicio realiza entre 90 y 100 viajes mensuales fuera de la ciudad, “tanto para el tratamiento de enfermedades crónicas, a las que el PAMI ha cortado los servicios”. “Al hospital no le sobra nada, pero sabemos que la salud es algo muy sensible, y estamos para eso, y tenemos que buscarle la vuelta y solucionar los problemas; por eso siempre estamos trabajando con la Senadora Miranda para encontrarle las respuestas a esta gente que en muchos casos esta desamparada, que busca una solución y tenemos que tratar de dársela”, continuó Duarte.

PAMI:

Consultado al respecto de la prestación de servicio a afiliados a esa obra social, explicó “nosotros no tenemos cápita del PAMI, no cobramos mensualmente lo que es el importe que paga a una clínica privada, el Hospital Urquiza arancela al PAMI, y recién recibe el pago cuando han pasado dos años como mínimo”; y aseguró que “sería una oxigenación muy grande contar con la cápita, dado que el hospital les está brindando la cama, el médico las 24 horas, el enfermero, los medicamentos, las ambulancias, por lo que es algo ilógico que hoy no tengamos la cápita del PAMI”; la que por estos días percibe una clínica privada de la ciudad.

DESATENCIÓN DEL ESTADO NACIONAL:

Comentó Duarte “el estado nacional ha dejado de lado a los hospitales públicos, hoy todo lo que llega es de la provincia, y hay programas nacionales que dejaron de venir, y a esto no lo entiendo, que sean tan animales, porque detrás de ello está la salud de la gente; pero bueno nosotros seguiremos tratando de crecer y de generar nuevos servicios, de habilitar nuevo equipamiento”.

RELACION CON GREMIOS Y CORPORACIÓN MÉDICA:

En cuanto a esto aseguró que la relación institucional con los gremios que representan a los trabajadores “es buena, se está trabajando con una comisión de suplentes, integrada por ATE, UPCN y el director, que nos permite llegar a un acuerdo en cuanto al personal que entra en cargos suplentes y vacantes”, e insistió “hay una buena relación”.

Cuando comenzó en 2016 la gestión de Sergio Duarte en la dirección del hospital Urquiza de Federal, se presentaron una serie de inconvenientes con algunos de los médicos que prestan servicios en el lugar. “Hoy se terminaron las diferencias, tengo una buena relación con ellos, creo que han entendido el concepto de trabajo mío, el que yo pongo todo los días en práctica”, finalizó diciendo Duarte. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...