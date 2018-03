“Pago Montielero” realizará una Gira Artística por Polonia

Músicos y bailarines de la Escuela de danzas folclóricas y Ballet “Pago Montielero” de la ciudad de Federal, con invitados de la región, conforman una embajada cultural que realizará una Gira artística por distintas ciudades de la República de Polonia desde el 28 de junio al 13 de julio de 2018.

Participando de un Festival folclórico internacional que hace 21 años se viene realizando en la ciudad de Legnica y que incluye además actuaciones en diferentes Fiestas en distintas ciudades polacas.

A la “21º edition of International Folklore Festival SWIAT POD KYCZERA (Word Under Kyczera”)” llegarán diez (10) grupos internacionales: Uno (1) de Asia, Uno (1) de África, Uno (1) de Australia, Uno (1) de Polinesia y Cuatro (4) grupos de Europa y Dos (2) de América; dentro de los grupos que representan a América latina viaja un grupo de artistas colombianos y Pago Montielero por Argentina. Por lo que en esta oportunidad no solo serán representantes argentinos sino dignos embajadores de latinoamérica toda.

Según informaron a FEDERAL AL DÍA, este grupo de artistas bajo la dirección del Prof. Eduardo Flores -y equipo de Profesores- vienen presentando un amplio repertorio de obras que reflejan distintos temas rescatando la idiosincrasia y costumbres de la zona litoral.

Vale destacar que contando solo los últimos 18 meses, han realizado giras y presentaciones en Festivales internacionales por Brasil, Paraguay, Bolivia y en Europa (España, Italia y el Vaticano), destacándose que fueron recibidos por el Sumo Pontífice como único grupo de danzas argentino en la Canonización del Cura Brochero.

Los bailarines en su mayoría profesores de danzas folclóricas argentinas con muchos años de baile sobre sus espaldas y un profundo conocimiento de nuestra cultura regional y nacional son dignos representantes nuestros y que le darán al público polaco y países visitantes la posibilidad disfrutar y conocer más de nuestras costumbres. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...