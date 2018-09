Mediante la educación y la capacitación se fortalecen acciones preventivas en adicciones

Con el objetivo de disminuir el consumo de sustancias que generan adicciones y eventualidades de tipo accidentológica, el gobierno provincial realizó el noveno encuentro del Polo Preventivo Educativo de Adicciones en Federal. Se acordó que la próxima instancia sea en Santa Elena.

En una jornada presidida por las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; se llevó a cabo en Federal el noveno Encuentro del Polo Preventivo Educativo de Adicciones. El Centro Municipal de Cultura de dicha localidad fue el escenario donde se reunieron los representantes de las áreas de gobierno junto a referentes de las tres zonas –Norte, Centro y Sur– delineadas para el trabajo por la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), dando continuidad a las acciones integradas en pos de disminuir el consumo de sustancias que generan adicciones y, de esta manera, reducir la accidentología vial por esta causa.

La actividad se desarrolló con la participación de representantes de las áreas de gobierno como la Policía, la Agencia de Seguridad Vial, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), municipios y referentes de organizaciones civiles de la ciudad y de zonas vecinas.

En la oportunidad la titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, expresó: “Para Salud la temática del consumo problemático constituye una política de Estado frente a la situación que nos atraviesa como país, incluso en el derrotero que estamos viviendo con la supresión del Ministerio de Salud de la Nación”. En este sentido, referenció: “Lejos de eso, nuestro gobierno provincial sigue ratificando fuertemente una política de Salud para toda la ciudadanía entrerriana”.

Velázquez precisó que se seguirá trabajando desde el punto de vista interjurisdiccional, “entre municipios, provincia y también con algunas instancias que nos puedan dar cabida a nivel nacional”. Asimismo indicó: “Hemos reafirmado el compromiso de trabajar desde las redes integradas de servicios de salud porque es la única forma: asumir que esta temática se debe visibilizar, poner en agenda y comprometerse con ella a partir de un punto de vista ético y moral de quienes estamos a cargo de las instituciones públicas”; agregando que no obstante el carácter de tránsito de las funciones, “es indispensable sustentar políticas de Estado verdaderas para poder estar a la altura y abordar estas temáticas”.

Finalmente la ministra valoró la labor de las comunidades, organismos y participantes “en hacer explícito un derecho y garantía”.

A su turno la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó la importancia de que participen autoridades locales y provinciales en el encuentro, así como de las organizaciones intermedias que colaboran con el Estado, la fiscalía y la Policía de Entre Ríos.

“Nos convoca la intención de garantizar una red de organizaciones intermedias, que pueda articular con la Policía y la justicia, para que cuando tengamos un joven preso por las adicciones podamos ofrecerle una contención. Las ONGs intermedias vienen haciendo una tarea relevante de enorme complemento”, explicó.

“Tengo la convicción de que el mayor combate contra el narcotráfico está en la disminución del consumo. El narcotráfico no existiría si no estuviera el problema de los consumidores de sustancias”, subrayó.

En este sentido, explicó: “en Entre Ríos tenemos en funcionamiento la ley N°10.566, que nos permite investigar desde nuestra Policía Provincial casos de narcomenudeo. Asimismo, nos permite destinar el 40 por ciento de los bienes incautados a Salud, Policía y el 20 a Desarrollo. Esto nos garantiza poder trabajar en el combate de las adicciones”.

Por su parte, el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, se refirió a la importancia para la comunidad de trabajar en la problemática de las adicciones. “Federal ha demostrado hace un tiempo, con actividades, que se preocupa y ocupa en la formación para trascender lo institucional, llegando al común de la gente” señaló, añadiendo que “desde el municipio acompañamos las medidas del gobierno provincial en cuanto al trabajo con adicciones: un flagelo que nos pega y azota día a día por más pequeña que sea la comunidad”. Por último resaltó la necesidad de sumarse a las nuevas formas de gestión presentadas.

En tanto que el secretario de Lucha Contra las Adicciones, Mario Elizalde, subrayó el protagonismo de la localidad en la tarea preventiva, destacando que allí se nuclearon 750 alumnos en el marco de la Diplomatura en Prevención de Adicciones, lo que representó la mitad de los egresados.

Elizalde destacó que “no solamente las adicciones ocupan un lugar preponderante en la agenda de la comunidad sino que también aparecen reacciones frente al consumo y el Estado no puede estar ausente”. En este sentido agregó que “es necesario que las herramientas del Poder Ejecutivo se encuentren trabajando en una misma sintonía y es lo que se promueve desde los Polos Preventivos. El referente explicó que centrarse en lo educativo “radica en que la prevención es un fenómeno de estudio, no de pálpitos ni pareceres y lo hacemos gestionando con herramientas existentes en un momento de difícil situación económica”.

Finalmente el referente señaló: “En 10 años de la Selca llevamos más de tres generaciones atacadas por el flagelo de las adicciones, con problemas agudos, crónicos e incremento de los años de vida con discapacidades asociadas al consumo de sustancias y sus secuelas”. El funcionario evidenció que cada consumidor tiene a su salud en condición crítica y en este sentido instó “a trabajar muchísimo más para ayudar a las personas a aumentar la percepción de riesgo”.

Presencias

Disertaron la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el psicólogo social Víctor Castro (del Polo Preventivo Educativo Región Norte); el secretario de Lucha Contra las Adicciones, Mario Elizalde; Gabriela Moreno (Selca); el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Germán Grané; un representante de la Policía de Entre Ríos y Javier Ramírez Arduh, coordinador de Salud Mental del Copnaf.

Participaron de la apertura la directora ejecutiva del Inaubepro, Claudia Gieco; el responsable del Polo Preventivo, Víctor Castro. En tanto que también asistieron Luz Avellaneda y Javier Ramírez Arduh en representación del Iprodi y el Copnaf, respectivamente; los intendentes de Conscripto Bernardi y Sauce de Luna y demás autoridades provinciales, estatales, judiciales, policiales, organismos no gubernamentales, agentes sanitarios, entre otros actores sociales.

Cabe destacar que la propuesta, que continuará en octubre en Santa Elena, busca ampliar las ofertas de gestión desde lo municipal a través de los encuentros, lo científico mediante la Escuela Virtual de Prevención y el uso saludable del tiempo libre, disponiendo de una oferta de cursos básicos de pesca, peluquería y fotografía.

Precisiones

La Escuela Virtual de Prevención está orientada a ampliar el alcance geográfico de las capacitaciones.

El trabajo científico Ventanas Epidemiológicas, en el interior de la estructura Escuela Virtual de Prevención y la Dirección del Primer Nivel de Atención, consistirá en sondear durante dos semanas en una escuela y centro de salud cercano, distintas variables acerca de consumos, horarios, edades y lugares. El modelo se replicará en la zona sur.

Por su parte, el Programa de Control de Drogas en Conductores apunta a ser no punitorio, preventivo, educativo, de protección a terceros. Elizalde expuso que “el mensaje es: no queremos que las drogas manejen vehículos, poniendo en riesgo la vida y la salud propia y de terceros no involucrados en su hábito de consumo”. (dgip)

