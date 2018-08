Más sobre la denuncia del Municipio de Federal contra el ex funcionario Martín Robalo

Según supo FEDERAL AL DÍA el Ministerio Fiscal tendría indicios concretos sobre el presunto delito del indebido uso de fondos públicos, por el que se denunció al ex Director Municipal de Servicios Públicos, Martín Robalo, por lo que ordenó medidas inmediatas de protección de la prueba, tal el caso de los cuatro allanamientos que se concretaron este jueves, uno en la oficina que ocupaba el ex funcionario, otros en la Planta de Tratamiento de Residuos y una empresa comercial de Paraná, y el ultimo en el domicilio particular de Robalo, en la ciudad de Chajarí.

Tras la denuncia realizada por el Presidente Municipal de Federal, Gerardo Chapino, la Fiscalía local dispuso inmediatas medidas para proteger las pruebas que pudiera colectarse, evitando de ese modo que la dilación en el tiempo pudiera permitir a quien está acusado de cometer el ilícito, ocultar pruebas, destruirlas u organizar una estrategia para favorecerse, y ponerse de este modo un paso delante de la justicia.

En los allanamientos la justicia local se abocó a la búsqueda de material probatorio de oficina, documentación y soportes informáticos, que permitiría determinar si se cometió o no el ilícito que se denunció.

En las próximas horas Robalo deberá presentarse ante los estrados judiciales para tomar conocimiento de la imputación que se le realizó, teniendo la oportunidad de aportar su versión de los hechos, estimándose que en breve se podrá conocer detalles más amplios que los que se hicieron conocer a la comunidad, a través de la conferencia de prensa convocada por el Jefe de Gobierno local, Gerardo Chapino. (Federal al Día)

