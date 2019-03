LA SENADORA NANCY MIRANDA PUSO EN FUNCIONES A LA NUEVA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Fue en un acto que se realizó pasadas las 9 de la mañana de este lunes en los talleres del centro educativo ubicado en proximidades del hospital local. La profesora Paula Pérez Lindo fue designada en el cargo, reemplazando a quien estuviera por muchos años con esa responsabilidad, la profesora Estela Sosa, quien se acogió a los beneficios jubilatorios. ESCUCHE QUE DIJERON MIRANDA Y PÉREZ LINDO.

Al acto convocado para la asunción de Pérez Lindo, acudieron docentes de los diferentes centros educativos, y varios funcionarios departamentales; entre ellos el Director departamental de Escuelas, profesor Santiago Krenz.

Al hacer uso de la palabra, la Senadora Provincial Nancy Miranda, dijo “es mi decisión y me hago cargo, como me hice con cada uno de los funcionarios que hoy me están acompañando”, y destacó que el nombramiento de Paula Pérez Lindo se corresponde con su trabajo en la ESJA “La Cautiva” que funciona en el edificio de la escuela provincial 52.

“Yo siempre he querido funcionarios funcionales a la gente, y que el hecho de ser Justicialista no era garantía de que fuera buen funcionario”, y agregó “confío en Paula, y les repito que a antes de designarlo nunca le pregunte a ninguno que color político tenía, porque es algo que a mí en este caso no me interesa”.

Luego de la lectura de la resolución de designación, y de palabras de Santiago Krenz y estela Sosa, se dirigió a los presentes la recientemente designada, Paula Pérez Lindo, quien agradeció a la legisladora Miranda por haberla tenido en cuenta para el cargo; y agregó “jamás me lo hubiera pensado, y le dije sos la única responsable de lo que haces, porque yo no pedí nada”.

“Espero que en este nuevo espacio en el que me va a tocar trabajar con todos ustedes, me exijan el mismo compromiso que he tenido en mi trabajo en la ESJA La Cautiva; poder trabajar en equipo, donde todo se dialogue”, continuó; al tiempo que agradeció también a la Coordinadora saliente, Estela Sosa, “por acompañarme en todo lo que desconozco de este lugar, pero que estoy dispuesta a aprender y poner lo mejor de mí”. (Federal al Día)

