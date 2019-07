LA SENADORA NANCY MIRANDA MANTUVO IMPORTANTES REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA D.P.V.

Preocupada por la problemática que presenta la red vial del departamento Federal, agravada fundamentalmente por las lluvias de los últimos meses; la legisladora se reunió esta mañana, en dependencias de la Zonal II, con funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, con el fin de resolver estrategias y programar trabajos que permitan mejorar la transitabilidad de los caminos que se encuentran bajo la responsabilidad de conservación de la repartición. ESCUCHE QUE DIJO NANCY MIRANDA.

La Senador Provincial Nancy Miranda, dijo a FEDERAL AL DÍA que ya hace un tiempo se viene trabajando en la búsqueda de soluciones a la problemática que presenta la red vial departamental, incluso habiendo sido planteado hace alrededor de un mes en una reunión en la que participaron también los presidente de Juntas de Gobierno del departamento, autoridades provinciales de la D.P.V., y la Ministra de Gobierno, Rosario Romero.

Allí cada una de las Juntas de Gobierno hizo el planteo de las situaciones más preocupantes de cada zona. Habiendo pasado el tiempo necesario para encontrar las respuestas a los reclamos, de una situación que no es solo de éste departamento, la Senadora Miranda contó que “en los últimos días, y también este fin de semana, estuve en contacto con Alicia (Benítez), con el Gobernador Bordet y con su gente; y hoy en Federal me reuní con el Subdirector de la repartición, con el director de Conservación, el equipo técnico, y funcionarios de la Zonal, para acordar la iniciación en forma inmediata de un operativo de restauración de caminos”.

“También nos estarán enviando una maquina motoniveladora para sumar a los trabajos en la zona de Sauce de Luna y la Junta de Gobierno de La Encierra-El Gramillal, y están llegando ya 18 camiones cargados con broza, a los que se sumarán en la semana otros con ripio, para ir trabajando”, explicó.

La legisladora apuntó a que los trabajos se iniciarán a medida que las condiciones climáticas vayan permitiendo acceder a los caminos, “ya que hemos tenido muchas lluvias durante estos meses, y hay lugares donde nos es factible ingresar con maquinarias, que en vez de arreglar terminaran rompiendo aún más”.

Miranda rescató la predisposición que siempre ponen de manifiesto las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, “que dentro de los recursos con los que cuentan nos han respondido”, destacando que la misma problemática existe en el resto de los departamentos de la provincia, fundamentalmente por la abundancia de lluvias; por lo que pidió comprensión a los vecinos y la colaboración necesaria de no transitar en los días de lluvias, o si no fuera muy necesario hacerlo, tampoco cuando no hayan terminado de secarse.

“Veremos de acá a 30 días que es lo que hayamos podido hacer, lógicamente si el tiempo nos acompaña, ya que siempre tuvimos la decisión de trabajar, contamos con la colaboración y predisposición de los maquinistas de la Zonal, de la gente de los talleres, y de toda la repartición”, y siguió manifestando que a nivel local también se suma el inconveniente de falta de personal, “ya que por fallecimiento o por jubilaciones” la planta se ha reducido notoriamente “y no hemos podido aún poner gente nueva en esos lugares”.

“Yo no me escondo, yo doy la cara, siempre estoy gestionando soluciones”, concluyó la senadora Miranda; esperanzada en que las condiciones climáticas y del suelo permitan en los próximos días concretar los trabajos programados en la jornada de hoy. (Federal al Día)

