La denuncia contra Robalo pondría en sospecha también la venta de reciclados en tiempos de la última administración radical

Así surge de una Minuta de Comunicación presentada este miércoles en el Concejo Deliberante de Federal. Los ediles aprobaron solicitar información sobre las ventas de residuos en los últimos años de la Gestión Torres, donde se dijo hubo operaciones que no fueron tramitadas por medio del área contable del municipio. En la sesión ordinaria el Bloque de Cambiemos presentó varios pedidos de informes sobre la operatoria de ventas de reciclados, cuestionando no solo a quien fuera Director de Servicios Públicos, Martín Robalo, sino también duramente al Presidente Municipal Chapino y a los ediles del PJ. Los concejales del oficialismo no dudaron en rescatar la honestidad, honorabilidad y honradez del actual Jefe de Gobierno de la ciudad. ESCUCHE UN TRAMO DEL DEBATE.

El tema Robalo, su desvinculación del cargo y la denuncia realizada ante el Ministerio Fiscal por el Presidente Municipal Gerardo Chapino, ocuparon este miércoles la mayor parte del tiempo de la sesión ordinaria del HCD, con sendos pedidos del informes originados en el bloque de la oposición, que con la lectura en el final de un documento en la voz de la edil Silvina Parella, con tono melodramático, parecieron regocijarse con lo sucedido y las consecuencia políticas que pudiera traerle al peronismo local; y siendo autoreferenciales en sus repetidas críticas hacia la gestión del desplazado Martín Robalo, apuntaron también a la cabeza del Presidente del cuerpo, Rubén Wetzel, y a la de sus pares del bloque oficialista; por no haberle advertido a Chapino de sus repetidas observaciones al manejo de los residuos por parte de Robalo, a quien cuestionaron siempre por la estrategia de manejo de los despojos urbanos, pero nunca por sospechas de indebido uso de lo recaudado por las ventas.

“Usted señor presidente municipal trata de burlar a nuestra sociedad, sigue subestimando a los vecinos de Federal, queriendo hacerle llegar un falso menaje de honestidad y transparencia; si usted así lo fuera no hubiera permitido que nos roben, que nos estafen, usted es obsecuente de ello y por lo tanto no menos responsable, usted ha deshonrado el cargo que desempeña”, expresó Parella al hacer lectura de un escrito del bloque de Cambiemos.

Enseguida, y sobre las expresiones del PRO-Radicalismo, el Presidente del Bloque del FJPV, Walter Sirtori, no dudó en desestimar las críticas hacia Gerardo Chapino, sobre el que dijo “rescato su honestidad, porque ante una situación de irregularidad no dudó inmediatamente de separar del cargo al Director de Servicios Públicos, y hacer la denuncia pertinente ante la justicia, actuando de la manera correcta, dejando frente a su pueblo, hacia la ciudadanía que lo votó, una imagen de la honestidad que representa”, y agregó “conocemos a Gerardo y sabemos de su honestidad y de su servicio a la comunidad”.

Los mismo conceptos tuvo para con el Jefe de Gobierno local la concejal Soledad Romero, quien repudió enérgicamente cualquier hecho de corrupción, y puso sobre la mesa datos y números que reflejarían manejos no muy claros en la licitaciones de venta de residuos inorgánicos en tiempos de la última administración radical. “La maniobra de irregularidad la descubrió el nuevo Contador Municipal, cuando trataba de clarificar ciertas prácticas que se venían haciendo hace mucho tiempo, y que no tenían transparencia”, dijo Romero, y agregó “que en otra oportunidad se hayan encontrado y no se hayan denunciado, no significa que no hayan existido los hechos de corrupción”.

“En las gestiones anteriores del radicalismo, se realizaba la venta de los productos seleccionados para reciclar, con pagos que la empresa compradora realizaba en efectivo, que no pasaban por el área contable del municipio, siendo entonces menos transparente que lo que es actualmente”, expresó Romero. Cabe destacar que por esa fragilidad documental y de operatoria en la administración radical, en la gestión de Gerardo Chapino se aprobó una Ordenanza que dispuso la manera de comercialización, involucrando directamente al área contable municipal; no permitiendo que se siguiera ejecutando solo con una boleta de recaudación en el área de la producción, sin precisión real de los kilos vendidos, como tampoco de los reales ingresos; como habría estado realizándose antes de la llegada de Chapino a la jefatura del gobierno local, según la sospecha que hizo pública las concejal Romero.

Los números:

Adonde apuntaron los ediles del FJPV cuando observaron la operatoria de venta realizada en los últimos años por la administración radical.

Según los datos recabados por FEDERAL AL DÍA, las licitaciones de ventas de la selección de residuos inorgánicos, en el año 2013 y 2014, tiempos del radicalismo frente al gobierno municipal, ascendieron a la suma bianual de $ 302.000,-, mientras que en 2015 solo ingresaron un poco más de $ 130.000,-.

Con la llegada de Chapino a la administración municipal este último número casi se cuadruplicó, al mejorarse los controles en la planta y en la manera de comercialización; ya que en 2016 ingresaron al municipio trasferencias por $ 504.000,- y en 2017 por $ 604.000,-; lo que muestra un crecimiento muy significativo en los recursos a los que accedió el municipio.

Estos números dejan traslucir, y se planteó en el Concejo Deliberante, que la operatoria de ventas en tiempos de la anterior administración municipal, fue escasamente productiva en el resultado de la selección de los residuos, o la licitación de venta fuera de los controles directos del área contable pudieron haber permitido el desvío de recursos vaya a saber con qué destino. Si muestra que la estrategia de selección y comercialización de los residuos, más allá de las situaciones ahora detectadas, ha sido extraordinariamente mayor y ha redundado en ingresos varias veces superiores.

