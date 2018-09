Julio Solanas ratificó su postura en contra del adelantamiento y defendió la incorporación de las minorías

El Diputado Nacional del Frente para la Victoria-PJ, dijo a RADIO INTEGRACIÓN de Federal, reafirmó su posición contraria al adelantamiento de las elecciones PASO y Generales del próximo año, expresando que es aconsejable que “el proyecto nacional sea discutido junto con el proyecto para la provincia”. En cuanto a lo que hoy discute el oficialismo en Entre Ríos, que es la incorporación de las minorías en las listas, el legislador fue tajante al decir “las minorías tienen que estar, se discutirá el porcentaje, pero tienen que estar”. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE LA NOTA A SOLANAS.

Audio Diputado Julio Solanas (Duración 04´20″)

En una nota concedida al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, el Diputado Nacional del Frente para la Victoria-PJ, Julio Rodolfo Solanas, respondió respecto a la posibilidad que la legislatura entrerriana le dio al gobernador de la provincia, de poder adelantar las elecciones PASO y Generales del próximo año. “Tiene que haber un proyecto nacional que cambien las reglas de juego en la Argentina, y lo sugerible y aconsejable es que cuando esto se discuta, el proyecto nacional sea discutido junto con el proyecto para la provincia”.

Solanas dijo que la posibilidad de adelantar las elecciones en la provincia, que hoy tiene el Gobernador Bordet, “es algo que creo bastantes vicisitudes en ambas cámaras legislativas”, y agregó “hoy uno se pregunta en voz alta, si la gente de Cambiemos que hace 15 o 20 días se manifestaba en oposición absoluta, y ahora acompañan, parecería que es una cuestión de conveniencia para Cambiemos adelantarlas; es un interrogante que alguien tendría que explicarnos”.

“Yo creo que tiene que haber un proyecto nacional, que debata las cosas de Entre Ríos y que incluya en ese proyecto cosas de la provincia; porque hoy la provincia tiene enormes dificultades en cuestiones que hacen con la relación con el gobierno nacional, por más que se disimulen”; explicó Julio Solanas, al tiempo que expresó que “hoy la prioridad es poner el oído a las expresiones de la gente, y la prioridad absoluta es decididamente el cambio del rumbo económico, y esto se hace a través del voto popular, y hoy me parece que hay un desmedro muy importante de credibilidad a nivel nacional, que pagará las consecuencias en las urnas. Mientras hay tanta crisis, tantas situaciones a resolver de los ciudadanos, me parece que no es buena la especulación”.

Solanas manifestó “veamos, tal vez no o tal vez sí”, cuando se le consultó si estas diferencias llevarían a la presentación de un proyecto alternativo al de Bordet, en las próximas elecciones PASO, y explicó “hoy no podemos estar mirando para otro lugar que no sea lo que le pasa al pueblo entrerriano y argentino, de los que nos marca la agenda de lo que le pasa al copoblano, sino es pura especulación de los dirigentes”.

Sobre otro tema que discute el PJ en Entre Ríos, que es la incorporación en las listas de las minorías, el Diputado Nacional, aseguró tajantemente que “las minorías tienen que estar, se discutirá el porcentaje, pero tienen que estar”.

“Si uno define políticas de construcción son necesarias. En las democracias del mundo la oposición está incorporada en el proyecto de gobierno, y me parece que en un estado democrático y republicano, incorporar a las minorías en un proyecto de municipio, de provincia o de nación, es absolutamente favorable”, concluyó. (Federal al Día)

