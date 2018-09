Hugo Ballay: “La Nación debe comenzar a ajustar a los que más tienen, y los que pueden pagar”

El Ministro de Economía del Gobierno de Entre Ríos, Hugo Ballay, se refirió, ante los micrófonos de Radio Integración de Federal, a la difícil situación financiera a la que ha llevado el gobierno de Macri a los estados provinciales, con la suspensión de recursos tales como “el Fondo Federal Solidario, que afecta a las provincias y a los municipios, y que eran fondos exclusivos para la obra pública”. Se reunirá este lunes con dirigentes sindicales. ESCUCHE UN TRAMO DE LA NOTA AL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN BORDET.

El Ministro de Economía del Gobierno de Entre Ríos, Hugo Ballay, al conceder una nota al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, y apuntando a la obra pública entrerriana, no solo lamentó la eliminación del FOFESO, conocido como fondo de la soja, sino que dijo “aparece otro factor que es determinante, y es que las empresas no tienen precio de la materia prima que utilizan”, y puso como ejemplo el caso de las obras viales, “donde el asfalto subió en la misma proporción que el dólar, o sea un ciento por ciento en lo que va del año, y la provincia cuando les reconoce el trabajo hecho lo hace a los valores licitados, que pueden llegar a estar en un 30 o 40 % del valor real. Muchas veces lo que se le paga al contratista no es suficiente para continuar las obras, a pesar de que la provincia está al día con los pagos. Ese creo que hoy es el peor de los problemas, relacionado específicamente a la obra pública”, y agregó “a nosotros se nos ha duplicado también el costo de mantenimiento de las escuelas, de los hospitales, por la distorsión de los costos operativos”.

Ballay explicó que la provincia, tanto en las obras viales como en la construcción de viviendas, “le hemos hecho frente con fondos provinciales, para las viviendas en unos 500 millones de pesos, para Vialidad alrededor de 300 millones, para que las obras no se detengan, y a la espera de que el gobierno nacional cumpla con el envío de fondos para que la provincia los recupere; aunque esa deuda en pesos, que no tiene ningún tipo de actualización, hace que el deterioro de la moneda también perjudique a la provincia”.

“Es conocido que el gobierno nacional intenta llegar el año que viene al equilibrio fiscal, con la quita de los subsidios la transporte, a la tarifa eléctrica, y lo que ya hizo que es la eliminación de la distribución del fondo sojero; pero las provincias estamos discutiendo también que hay que ir por los recursos, y que los esfuerzos tenemos que hacerlos entre todos, y fundamentalmente que empiece por los que más tienen y los que pueden pagar, que es en lo que más hacemos hincapié las provincias administradas por el Justicialismo”, declaró Ballay.

SUELDOS DE AGENTES Y JUBILADOS PROVINCIALES:

En el final de la nota radial, el funcionario expresó “nosotros reconocemos que el efecto inflacionario ha superado ampliamente las expectativas que teníamos cuando nos sentamos con los gremios en marzo y abril para cerrar un acuerdo paritario, y es por eso que hemos convocado a todos los gremios para este lunes, no como una reunión de paritaria, sino para charlar sobre la realidad del país que estamos viviendo, pretendiendo que busquemos en forma conjunta la mejor solución”, aclarando que “para nosotros, para el Gobernador Bordet, el paso inicial y fundamental es sostener el pago de sueldos, como lo venimos haciendo en todo este año, en los primeros días hábiles del mes; es una tranquilidad que le queremos dar a los asalariados y a los jubilados de la provincia”. (Federal al Día)

