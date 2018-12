GERARDO CHAPINO: “VEO MUY BIEN A LA FORMA QUE LE HA DADO BORDET AL ACTO DEL SÁBADO, SIN CARTELES”

“Bordet debe tener bajo siete candados al papelito en donde dice la fórmula, es un estratega y sabe manejar los tiempos, puede disponer de jugar hasta último momento teniendo en cuenta algún cierre que tenga que hacer con algún sector”, dijo el presidente municipal de Federal, Gerardo Ramón Chapino.

En comunicación con RADIO RD 99.1, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, comentó acerca de la movilización que realizarán para concurrir este sábado al acto de Bordet en Paraná.

“Invité a los funcionarios municipales, lo mismo hizo la senadora para con los funcionarios provinciales, hemos decidido entre nosotros los funcionarios darle una mano a algunos compañeros que quieren movilizarse y vamos a disponer de dos combis para esas personas que no lo podían hacer”.

“El gobernador pidió tranquilidad, sin carteles, sin pecheras, sin identificaciones. Lo veo muy bien. Comparto esta forma de hacer política que a algunos no les gusta, tenemos que dejar esos actos grandes de actos gigantes en donde se movilizaba la gente pagándole para que vayan. Eso se tiene que terminar, la gente tiene que ir a un acto porque lo siente, por atracción del funcionario o el candidato que piensa que lo está representando”.

“Pienso que debe ser así, la metodología se debe cambiar y lo veo muy bien a la forma que le ha dado el gobernador a este acto de pasado mañana, en la cancha del Echagüe”.

“El Gringo Boxler, en Conscripto Bernardi, también ha invitado. Desde el partido lo mismo, Toto Lezcano, presidente del partido en Federal, viene haciendo las invitaciones, muchos vamos a ir en nuestros vehículos particulares. Vamos a tener dos combis para aquellas personas que quieran escuchar a nuestro gobernador y el candidato para el año 2019”.

Acerca de las pancartas y la baja de Allende dijo “no lo digo específicamente por él sino por muchos compañeros justicialistas que es como que sí o sí el folckore del peronismo tiene que tener esa característica y esas características no están bien vistas por mucha gente de la sociedad, soy uno de lo que me anoto”.

“Tenemos que tener otra postura en la política en general, dejar esas malas costumbres o cambiarlas y no digo que está mal y el que lo quiera seguir haciendo me parece perfecto, pero la política va cambiando, es muy dinámica, se va renovando el electorado. Hoy uno no puede decir que los radicales son tantos afiliados y los peronistas tantos porque es muy dinámico”.

“La gente puede estar afiliada y estar apoyando a otro candidato, eso lo vemos habitualmente. Es un cambio que se viene, una oleada que está llegando a nosotros, las distintas formas de hacer conducción, eso es algo en lo que hago mucho hincapié y somos parecidos con Bordet, salvando la distancia que uno es gobernador y el otros es intendente como yo”.

Sobre el posible anuncio del compañero de fórmula de Bordet dijo “es una incertidumbre, lo debe tener bajo siete candados al papelito en donde dice la fórmula o aun quizás no la tiene. Es la pregunta que nos hacemos todos, quién podrá acompañarlo”.

“Debe tener dos nombres, por lo menos, supongo. El gobernador es una persona estratega y sabe manejar los tiempos, a eso lo ha demostrado. Al manejar los tiempos puede disponer de jugar hasta último momento. Teniendo en cuenta algún cierre que tenga que hacer con algún sector, puede aparecer algún candidato, es mi postura. Si no de lo contrario, jugarse todas sus fichas en una persona que él le brinde toda su confianza y que pueda trabajar estos próximos cuatro años ganando la gobernación”.

En Federal “por lo menos desde mis sector hemos estado tomando mediciones, hemos evaluado y todavía no sabemos cómo va a estar conformado, si voy yo, alguien más. Hay otros sectores que ya han largado y que me parece bárbaro para eso existe el sistema democrático, para eso están las PASO, y después no echar culpas a nadie de que no dejó jugar, a eso lo veo claro y me parece muy bien”.

Me gusta: Me gusta Cargando...